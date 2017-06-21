Без мантии и короны: в Лондоне устроили скромную церемонию открытия парламента

Новую сессию британского парламента открыла Елизавета II. Обычно красочная церемония в этом году была крайне скромной. Да и муж королевы на этот раз не сопровождал супругу, так как слег с инфекцией. Рядом с Ее Величеством сидел принц Чарльз.
Традиции сегодня в Великобритании сохраняют те, у кого нет выбора. Королевские гвардейцы прошли к парламенту в красных мундирах и медвежьих шапках. Зимой и летом одним цветом, хотя в тени сегодня плюс 32 градуса. Зато Елизавета II, наверное, вздохнула с облегчением. Сегодня ей не пришлось выступать в полной парадной форме.
Впервые более чем за 40 лет монарх открывает парламент в дневном платье, а не в мантии, в шляпке, а не в короне, и прибывает не в карете, а в автомобиле с кондиционером. Едет гораздо машина быстрее лошадей, поэтому аттракцион для туристов немного скомкан. Они не успели рассмотреть промелькнувший мимо символ мощи Великобритании.
Меган, туристка: «Я не уверена, что мы видели именно королеву! Но я всем говорю, что видели! Мы-то надеялись, что она будет в карете!»
пожар, то теракт. К тому же сегодняшняя поездка королевы может вовсе оказаться напрасной. Зачем открывать с помпой то, что может быть закрыто с позором? Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.
Впервые более чем за 40 лет монарх открывает парламент в дневном платье, а не в мантии, в шляпке, а не в короне, и прибывает не в карете, а в автомобиле с кондиционером. Едет гораздо машина быстрее лошадей, поэтому аттракцион для туристов немного скомкан. Они не успели рассмотреть промелькнувший мимо символ мощи Великобритании.
Меган, туристка: «Я не уверена, что мы видели именно королеву! Но я всем говорю, что видели! Мы-то надеялись, что она будет в карете!»
пожар, то теракт. К тому же сегодняшняя поездка королевы может вовсе оказаться напрасной. Зачем открывать с помпой то, что может быть закрыто с позором? Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.
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