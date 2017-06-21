Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 17:54
    Без мантии и короны: в Лондоне устроили скромную церемонию открытия парламента. Великобритания, Тереза Мэй, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Без мантии и короны: в Лондоне устроили скромную церемонию открытия парламента

    комментировать

    Без мантии и короны: в Лондоне устроили скромную церемонию открытия парламента

    Без мантии и короны: в Лондоне устроили скромную церемонию открытия парламента

      Новую сессию британского парламента открыла Елизавета II. Обычно красочная церемония в этом году была крайне скромной. Да и муж королевы на этот раз не сопровождал супругу, так как слег с инфекцией. Рядом с Ее Величеством сидел принц Чарльз.

      Традиции сегодня в Великобритании сохраняют те, у кого нет выбора. Королевские гвардейцы прошли к парламенту в красных мундирах и медвежьих шапках. Зимой и летом одним цветом, хотя в тени сегодня плюс 32 градуса. Зато Елизавета II, наверное, вздохнула с облегчением. Сегодня ей не пришлось выступать в полной парадной форме.

      Впервые более чем за 40 лет монарх открывает парламент в дневном платье, а не в мантии, в шляпке, а не в короне, и прибывает не в карете, а в автомобиле с кондиционером. Едет гораздо машина быстрее лошадей, поэтому аттракцион для туристов немного скомкан. Они не успели рассмотреть промелькнувший мимо символ мощи Великобритании.

      Меган, туристка: «Я не уверена, что мы видели именно королеву! Но я всем говорю, что видели! Мы-то надеялись, что она будет в карете!»

      За то, что монарх выглядит сегодня буднично, в ответе Тереза Мэй и правящая партия консерваторов. Это они погрузили страну в хаос, сначала устроив референдум по Brexit, затем — ненужные выборы. Когда в государстве все так быстро меняется и возникает столько ненужных проблем, от сложных и дорогих церемоний отказываются в первую очередь. Нет повода наряжаться и в связи с чередой несчастий, свалившихся на королевство. Здесь то пожар, то теракт. К тому же сегодняшняя поездка королевы может вовсе оказаться напрасной. Зачем открывать с помпой то, что может быть закрыто с позором? Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.

      Новости по теме

      Великобритания выходит из ЕС

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru