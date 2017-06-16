СМИ: жертвами пожара в лондонском небоскребе стали 70 человек

Жертвами пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне стали порядка 70 человек. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.
Ранее сегодня Скотленд-Ярд информировал о том, что в результате пожара погибли не менее 30 человек. Однако было очевидно, что эти данные не являются окончательными, поскольку ранее сообщалось о десятках пропавших без вести.
Пожар в лондонском небоскребе произошел в ночь с 13 на 14 июня. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.
По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.
Пожар в лондонском небоскребе произошел в ночь с 13 на 14 июня. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.
По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.
Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в ЛондонеОпубликовано НТВ 14 июня 2017 г.
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