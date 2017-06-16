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  • 16.06, 21:17

    СМИ: жертвами пожара в лондонском небоскребе стали 70 человек

    2 комментария
    СМИ: жертвами пожара в лондонском небоскребе стали 70 человек

    СМИ: жертвами пожара в лондонском небоскребе стали 70 человек

    СМИ: жертвами пожара в лондонском небоскребе стали 70 человек

    Жертвами пожара в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне стали порядка 70 человек. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

    Ранее сегодня Скотленд-Ярд информировал о том, что в результате пожара погибли не менее 30 человек. Однако было очевидно, что эти данные не являются окончательными, поскольку ранее сообщалось о десятках пропавших без вести.

    Пожар в лондонском небоскребе произошел в ночь с 13 на 14 июня. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.

    По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

    В настоящее время родственники и близкие погорельцев участвуют в демонстрации в здании районной управы, требуя предоставить им полную информацию о ходе расследования и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь.

    Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в Лондоне

    Опубликовано НТВ 14 июня 2017 г.

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