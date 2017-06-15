Число жертв пожара в лондонском небоскребе возросло до 17 человек

Количество погибших при пожаре в жилой высотке на западе Лондона увеличилось до 17 человек.
Такие данные озвучила сегодня местная полиция. При этом представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди сообщил, что число жертв будет увеличиваться.
Стюард Канди: «К сожалению, я могу подтвердить, что число погибших сейчас составляет 17 человек. Мы полагаем, что, к сожалению, это число будет возрастать»
2 погибших и более чем 70 пострадавших. По данным врачей, несколько десятков человек находятся в критическом состоянии. Пожарные говорят, что спасли из горящего небоскреба 65 человек.
Огонь охватил небоскреб Grenfell Tower в ночь с 13-го на 14-е июня, когда жильцы, а в здании около ста двадцати квартир, спали. В тушении огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи.
В настоящий момент небоскреб продолжает дымиться, на верхних этажах остаются очаги огня. Пожарные провели первоначальную проверку всех этажей дома, но отложили более тщательное исследование из-за риска обрушения здания, передает РИА Новости.
Стюард Канди: «К сожалению, я могу подтвердить, что число погибших сейчас составляет 17 человек. Мы полагаем, что, к сожалению, это число будет возрастать»
2 погибших и более чем 70 пострадавших. По данным врачей, несколько десятков человек находятся в критическом состоянии. Пожарные говорят, что спасли из горящего небоскреба 65 человек.
Огонь охватил небоскреб Grenfell Tower в ночь с 13-го на 14-е июня, когда жильцы, а в здании около ста двадцати квартир, спали. В тушении огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи.
В настоящий момент небоскреб продолжает дымиться, на верхних этажах остаются очаги огня. Пожарные провели первоначальную проверку всех этажей дома, но отложили более тщательное исследование из-за риска обрушения здания, передает РИА Новости.
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