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  • 15.06, 13:29

    Число жертв пожара в лондонском небоскребе возросло до 17 человек

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    Число жертв пожара в лондонском небоскребе возросло до 17 человек

    Число жертв пожара в лондонском небоскребе возросло до 17 человек

    Количество погибших при пожаре в жилой высотке на западе Лондона увеличилось до 17 человек.

    Такие данные озвучила сегодня местная полиция. При этом представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди сообщил, что число жертв будет увеличиваться.

    Стюард Канди: «К сожалению, я могу подтвердить, что число погибших сейчас составляет 17 человек. Мы полагаем, что, к сожалению, это число будет возрастать»

    Ранее сообщалось о 12 погибших и более чем 70 пострадавших. По данным врачей, несколько десятков человек находятся в критическом состоянии. Пожарные говорят, что спасли из горящего небоскреба 65 человек.

    Огонь охватил небоскреб Grenfell Tower в ночь с 13-го на 14-е июня, когда жильцы, а в здании около ста двадцати квартир, спали. В тушении огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи.

    В настоящий момент небоскреб продолжает дымиться, на верхних этажах остаются очаги огня. Пожарные провели первоначальную проверку всех этажей дома, но отложили более тщательное исследование из-за риска обрушения здания, передает РИА Новости.

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