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  • 14.06, 19:19

    Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 12 человек

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    Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 12 человек

    Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 12 человек

    Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 12 человек
  • Фото Associated Press © 2017, Victoria Jones

    • Лондон сегодня постигла страшная трагедия: в районе Северный Кенсингтон практически полностью сгорел 24-этажный жилой дом Grenfell Tower.

    Сильный пожар в небоскребе вспыхнул глубокой ночью, когда многие спали. Огонь быстро охватил всю башню, и жильцы попросту оказались в ловушке.

    По меньшей мере, 12 человек погибли, количество пострадавших уже перевалило за 70 человек, несколько десятков человек находятся в критическом состоянии. Пожарные говорят, что спасли из горящего небоскреба 65 человек.

    Вероятно, число жертв не окончательное, говорят пожарные. Они до сих пор работают на месте трагедии, осматривая этаж за этажом.

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