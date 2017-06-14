Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 12 человек

Лондон сегодня постигла страшная трагедия: в районе Северный Кенсингтон практически полностью сгорел
24-этажный жилой дом Grenfell Tower.
Сильный пожар в небоскребе вспыхнул глубокой ночью, когда многие спали. Огонь быстро охватил всю башню, и жильцы попросту оказались в ловушке.
По меньшей мере, 12 человек погибли, количество пострадавших уже перевалило за 70 человек, несколько десятков человек находятся в критическом состоянии. Пожарные говорят, что спасли из горящего небоскреба 65 человек.
По меньшей мере, 12 человек погибли, количество пострадавших уже перевалило за 70 человек, несколько десятков человек находятся в критическом состоянии. Пожарные говорят, что спасли из горящего небоскреба 65 человек.
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