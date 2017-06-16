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  • 16.06, 15:13

    Число жертв пожара в лондонском небоскребе увеличилось до 30

    1 комментарий

    Число жертв пожара в лондонском небоскребе увеличилось до 30

    Число жертв пожара в лондонском небоскребе увеличилось до 30

    В полиции полагают, что количество погибших еще может увеличиться.

    Число погибших в результате возгорания в жилой высотке возросло до 30. Об этом сообщил представитель полиции Лондона Стюарт Канди. Накануне сообщалось о 17 жертвах пожара.

    Стюарт Канди: «Число погибших составляет 30».

    Притом в полиции ожидают, что количество жертв еще увеличится. Ранее сообщалось, что несколько десятков человек находятся в критическом состоянии.

    Напомним, огонь охватил небоскреб Grenfell Tower в ночь с 13 на 14 июня, когда большинство жильцов спало. В 24- этажном здании находилось около 120 квартир. К тушению пожара привлекли 200 пожарных и 40 единиц техники. Порядка 600 жильцов дома временно разместили в ближайший общественных центрах, церквях и мечетях.

    Пожарные продолжают тушить огонь в 24-этажном жилом доме, загоревшемся в британской столице ночью. На месте ЧП работают …

    Опубликовано НТВ 14 июня 2017 г.

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