Матери выбрасывали детей из окон горящего в Лондоне небоскреба

Почему людям запретили покидать полыхающий в Лондоне жилой дом? Как в России во время пожаров проходит эвакуация из высотных зданий, куда не дотягиваются пожарные лестницы?
Страшные кадры из Лондона, где в почти сутки не могут потушить высотное здание Grenfell Tower, встревожили весь мир. Здание вспыхнуло прошлой ночью, за считанные минуты огонь охватил жилой небоскреб. Пламя все еще виднеется внутри нескольких квартир, дом до сих пор объят дымом. Здание осматривают эксперты, есть вероятность его обрушения. Подтвержденное число погибших возросло до 12 человек. И эта цифра тоже не окончательная, говорят власти. Спасатели еще не добрались до верхних этажей, где заблокированными оказались десятки людей. Пострадали более 70 человек, 18 из них находятся в реанимации в критическом состоянии. О том, как люди пытались спастись, рассказала корреспондент НТВ Лиза Герсон.
До сих пор пропавшими без вести считаются несколько десятков человек. У тех, кто ищет близких, осталась одна надежда, что их родные в числе тех, кто сейчас находится в реанимации без сознания.
Это эмигрантский район, рядом мечеть. Многие живущие в доме семьи — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. В любой квартире этого дома могла жить семья с четырьмя-пятью детьми и пожилыми родителями. Школьные каникулы в Англии еще не начались. Был час ночи, когда дом загорелся.
Пожарная сигнализация не сработала, люди спали. Когда проснулись от дыма, лестница уже была в огне. Пожарные же лестницы не дотягиваются до заблокированных наверху людей. Вертолет летает, но спасти никого не может, ни одного человека.
Те, кто отчаивался, прыгали из окон. Матери выбрасывали в окно младенцев, вероятно, в надежде, что внизу их поймают. Или думали, что смерть не будет такой мучительной.
Британия — страна жестких правил и законопослушных граждан. Какой-то бюрократ составил инструкцию: во время пожара не открывайте двери и окна, сидите и ждите пожарных. Действительно, если открыть окна и двери, происходит приток кислорода, огонь разгорается еще ярче. Но это правило работает только в тех зданиях, куда пожарные могут дотянуться с помощью лестниц. А они дотягиваются только до 12 этажа. А в Grenfell Tower выше еще столько же этажей, где люди ждут спасателей. Двери и стены раскаляются, дом превращается в факел.
Все это время, согласно инструкции, люди сидят и ждут помощи. Но выжили только те, кто эти нормы нарушил. Те, кто схватил детей, и в первую же минуту тревоги бросился по лестнице вниз, пока ее еще не охватил огонь.
Эксперт рассказал, как в России тушат многоэтажные здания, и как проходит эвакуация людей с верхних этажей.
Александр Старостин, специалист по пожарной безопасности, бывший сотрудник МЧС: «Из высотных зданий эвакуация происходит, как правило, не с помощью спецтехники или специальных механизмов. Подъемные механизмы, которые даже сейчас используются в московском пожарном гарнизоне, максимально могут достать на 90 метров. Как правило, в конструкции зданий заложены незадымляемые лестницы, существует несколько путей эвакуации. Тушение проходит, как правило, при помощи систем пожаротушения, заложенных в здании. Эвакуация с помощью вертолетов, как правило, не производится. Воздушная техника используется для тушения кровель зданий, либо для подачи массы воды».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
До сих пор пропавшими без вести считаются несколько десятков человек. У тех, кто ищет близких, осталась одна надежда, что их родные в числе тех, кто сейчас находится в реанимации без сознания.
Это эмигрантский район, рядом мечеть. Многие живущие в доме семьи — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. В любой квартире этого дома могла жить семья с четырьмя-пятью детьми и пожилыми родителями. Школьные каникулы в Англии еще не начались. Был час ночи, когда дом загорелся.
Пожарная сигнализация не сработала, люди спали. Когда проснулись от дыма, лестница уже была в огне. Пожарные же лестницы не дотягиваются до заблокированных наверху людей. Вертолет летает, но спасти никого не может, ни одного человека.
Те, кто отчаивался, прыгали из окон. Матери выбрасывали в окно младенцев, вероятно, в надежде, что внизу их поймают. Или думали, что смерть не будет такой мучительной.
Британия — страна жестких правил и законопослушных граждан. Какой-то бюрократ составил инструкцию: во время пожара не открывайте двери и окна, сидите и ждите пожарных. Действительно, если открыть окна и двери, происходит приток кислорода, огонь разгорается еще ярче. Но это правило работает только в тех зданиях, куда пожарные могут дотянуться с помощью лестниц. А они дотягиваются только до 12 этажа. А в Grenfell Tower выше еще столько же этажей, где люди ждут спасателей. Двери и стены раскаляются, дом превращается в факел.
Все это время, согласно инструкции, люди сидят и ждут помощи. Но выжили только те, кто эти нормы нарушил. Те, кто схватил детей, и в первую же минуту тревоги бросился по лестнице вниз, пока ее еще не охватил огонь.
Эксперт рассказал, как в России тушат многоэтажные здания, и как проходит эвакуация людей с верхних этажей.
Александр Старостин, специалист по пожарной безопасности, бывший сотрудник МЧС: «Из высотных зданий эвакуация происходит, как правило, не с помощью спецтехники или специальных механизмов. Подъемные механизмы, которые даже сейчас используются в московском пожарном гарнизоне, максимально могут достать на 90 метров. Как правило, в конструкции зданий заложены незадымляемые лестницы, существует несколько путей эвакуации. Тушение проходит, как правило, при помощи систем пожаротушения, заложенных в здании. Эвакуация с помощью вертолетов, как правило, не производится. Воздушная техника используется для тушения кровель зданий, либо для подачи массы воды».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Пожарные продолжают тушить огонь в 24-этажном жилом доме, загоревшемся в британской столице ночью. На месте ЧП работают …Опубликовано НТВ 14 июня 2017 г.
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