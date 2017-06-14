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  • 14.06, 07:11
    На западе Лондона пылает небоскреб Grenfell Tower. Лондон, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На западе Лондона пылает небоскреб Grenfell Tower

    1 комментарий
    На западе Лондона пылает небоскреб Grenfell Tower

    На западе Лондона пылает небоскреб Grenfell Tower

    На западе Лондона пылает небоскреб Grenfell Tower
    • Фото: @Natalie_Oxford/ twitter.com

      • Около 200 пожарных задействованы в борьбе с огнем в 27-этажном доме на западе Лондона.

      На западе британской столицы тушат грандиозный пожар. Огнем охвачены несколько этажей жилого небоскреба Grenfell Tower. Огонь распространяется по внешней обшивке здания.

      К борьбе с пожаром привлечены не менее 40 единиц техники и более 200 пожарных. Жильцов многоквартирного дома эвакуируют.

      По предварительной информации СМИ, два человека пострадали, надышавшись дымом. Эта информация уточняется.

      А в СМИ и соцсетях появляются первые кадры с места происшествия.



      На западе Лондона пылает небоскреб Grenfell Tower. Лондон, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: @LondonFire/ twitter.com

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