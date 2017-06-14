На западе Лондона пылает небоскреб Grenfell Tower

Около 200 пожарных задействованы в борьбе с огнем в
27-этажном доме на западе Лондона.
На западе британской столицы тушат грандиозный пожар. Огнем охвачены несколько этажей жилого небоскреба Grenfell Tower. Огонь распространяется по внешней обшивке здания.
К борьбе с пожаром привлечены не менее 40 единиц техники и более 200 пожарных. Жильцов многоквартирного дома эвакуируют.
По предварительной информации СМИ, два человека пострадали, надышавшись дымом. Эта информация уточняется.
А в СМИ и соцсетях появляются первые кадры с места происшествия.
Фото: @LondonFire/ twitter.com
К борьбе с пожаром привлечены не менее 40 единиц техники и более 200 пожарных. Жильцов многоквартирного дома эвакуируют.
По предварительной информации СМИ, два человека пострадали, надышавшись дымом. Эта информация уточняется.
А в СМИ и соцсетях появляются первые кадры с места происшествия.
Grenfell Tower fire: Massive blaze engulfs block of flats near White City in London https://t.co/AXP4gwGEOG #telegraph #news— WorldNews_net (@worldnews_net) 14 июня 2017 г.
Фото: @LondonFire/ twitter.com
Комментарии