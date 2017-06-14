Очевидцы пожара в лондонской многоэтажке рассказали о прыгающих из окон людях

Число пострадавших в высотном жилом здании Grenfell Tower в британской столице продолжает расти. К этой минуте известно уже о 64 госпитализированных, а общее число раненых достигло 74. Еще шесть человек погибли. Пожар охватил
24-этажный жилой дом-башню, населенный трудовыми мигрантами, минувшей ночью.
Внутри горящего здания работают несколько отрядов спасателей. Они пытаются пробраться на крышу и вместе с тем выясняют — сколько на самом деле погибших.
Габриела Уолстенхолм, начальник отряда пожарной охраны: «За все время, за все 29 лет, что я работаю в пожарной службе, я никогда не сталкивалась с таким сложным пожаром в высотном здании. Вы можете быть уверены в нас. Пожарные сейчас делают все возможное, мы трудимся не покладая рук. Также в эти минуты мы привлекли инженеров и экспертов, чтобы те проверили насколько стабильно здание после пожара».
Эксперты еще не готовы назвать причину пожара. Им нужно провести детальное исследование каждого квадратного метра башни. А на это, очевидно, уйдет много времени. Пока что примерную картину ЧП полицейским помогают составить очевидцы и жители многоэтажки, которым удалось спастись.
Гонсало Фернандо: «Мы выбежали из дома в первые минуты после того, как почувствовали запах гари и увидели дым. Если бы чуть задержались, у нас вряд ли были бы шансы на спасение. Я успел взять с собой только мой телефон и паспорт. Все остальное сгорело».
Подобного по масштабу пожара в Лондоне не припомнят. Как говорят, местные жители за последние несколько лет — такое видят впервые. За тем, как из объятой пламенем Grenfell Tower пытались спастись люди, наблюдали сотни случайных свидетелей. Они видели, как несколько человек даже выпрыгивали из окон.
Рахим Стоунз: «Огонь прямо на моих глазах перекинулся с западной на восточную сторону здания. На одном из этажей я увидел, как женщина и молодой человек пытались выбраться. Они стучали по окну, пытались привлечь к себе внимание, звали на помощь».
Известно, что пожар начался ночью, когда большинство жителей уже находились в своих квартирах. Эпицентр был на первых этажах, затем пламя перекинулось на другие квартиры. Те, кто жил выше, оказались отрезаны от путей эвакуации. Лифты остановились, спуститься по пожарной лестнице было невозможно, проход оказался слишком сильно задымлен. Хоть и приехали спасатели спустя шесть минут, но справится с таким масштабным пожаром сразу не смогли.
Кстати, живут в Grenfell Tower в основном иностранцы — трудовые мигранты, а район Северный Кенсингтон сами лондонцы называют неблагополучным. Эту многоэтажку построили еще в 1974 году. Как обстояли там дела с соблюдением правил пожарной безопасности — еще предстоит выяснить.
Габриела Уолстенхолм, начальник отряда пожарной охраны: «За все время, за все 29 лет, что я работаю в пожарной службе, я никогда не сталкивалась с таким сложным пожаром в высотном здании. Вы можете быть уверены в нас. Пожарные сейчас делают все возможное, мы трудимся не покладая рук. Также в эти минуты мы привлекли инженеров и экспертов, чтобы те проверили насколько стабильно здание после пожара».
Эксперты еще не готовы назвать причину пожара. Им нужно провести детальное исследование каждого квадратного метра башни. А на это, очевидно, уйдет много времени. Пока что примерную картину ЧП полицейским помогают составить очевидцы и жители многоэтажки, которым удалось спастись.
Гонсало Фернандо: «Мы выбежали из дома в первые минуты после того, как почувствовали запах гари и увидели дым. Если бы чуть задержались, у нас вряд ли были бы шансы на спасение. Я успел взять с собой только мой телефон и паспорт. Все остальное сгорело».
Подобного по масштабу пожара в Лондоне не припомнят. Как говорят, местные жители за последние несколько лет — такое видят впервые. За тем, как из объятой пламенем Grenfell Tower пытались спастись люди, наблюдали сотни случайных свидетелей. Они видели, как несколько человек даже выпрыгивали из окон.
Рахим Стоунз: «Огонь прямо на моих глазах перекинулся с западной на восточную сторону здания. На одном из этажей я увидел, как женщина и молодой человек пытались выбраться. Они стучали по окну, пытались привлечь к себе внимание, звали на помощь».
Известно, что пожар начался ночью, когда большинство жителей уже находились в своих квартирах. Эпицентр был на первых этажах, затем пламя перекинулось на другие квартиры. Те, кто жил выше, оказались отрезаны от путей эвакуации. Лифты остановились, спуститься по пожарной лестнице было невозможно, проход оказался слишком сильно задымлен. Хоть и приехали спасатели спустя шесть минут, но справится с таким масштабным пожаром сразу не смогли.
Кстати, живут в Grenfell Tower в основном иностранцы — трудовые мигранты, а район Северный Кенсингтон сами лондонцы называют неблагополучным. Эту многоэтажку построили еще в 1974 году. Как обстояли там дела с соблюдением правил пожарной безопасности — еще предстоит выяснить.
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