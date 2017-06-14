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  • 14.06, 14:46
    При пожаре в небоскребе в Лондоне погибли шесть человек. Великобритания, Лондон, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    При пожаре в небоскребе в Лондоне погибли шесть человек

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    При пожаре в небоскребе в Лондоне погибли шесть человек

    При пожаре в небоскребе в Лондоне погибли шесть человек

    При пожаре в небоскребе в Лондоне погибли шесть человек

      По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Лондоне. Пожарным до сих пор не удалось справиться с огнем.

      Огонь охватил Grenfell Tower минувшей ночью, когда его жильцы, а в здании около ста двадцати квартир, спали. Все это время пожарные безуспешно борются с пламенем. Известно о шестерых погибших и более чем пятидесяти пострадавших. Россиян среди пострадавших нет.

      Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

      24-этажный жилой дом Grenfell Tower в западной части Лондона загорелся сегодня ночью. В тушении огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи.

      По предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв бытового прибора на четвертом этаже. Полиция рекомендует жителям избегать прилегающих к высотке районов, поскольку здание вот-вот может рухнуть.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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