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  • 14.06, 11:44
    Пожар в лондонском небоскребе: есть погибшие, более 50 раненых. Великобритания, Лондон, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пожар в лондонском небоскребе: есть погибшие, более 50 раненых

    3 комментария
    Пожар в лондонском небоскребе: есть погибшие, более 50 раненых

    Пожар в лондонском небоскребе: есть погибшие, более 50 раненых

    Пожар в лондонском небоскребе: есть погибшие, более 50 раненых

      При пожаре в лондонском небоскребе Grenfell Tower пострадали, по последним данным, более 50 человек. Они отравились угарным газом и были госпитализированы. Также имеются погибшие.

      Начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон сообщил, что в результате лондонского пожара есть погибшие. Их точное число пока неизвестно.

      Дэни Коттон, начальник пожарной службы Лондона: «С прискорбием вынужден подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна».

      Также увеличилось число пострадавших. По данным службы скорой помощи, в городские больницы доставлены по меньшей мере 50 человек.

      24-этажный жилой дом Grenfell Tower в западной части Лондона загорелся сегодня ночью. В тушении огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи.

      По предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв бытового прибора на четвертом этаже. Полиция рекомендует жителям избегать прилегающих к высотке районов, поскольку здание вот-вот может рухнуть.

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