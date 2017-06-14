Пожар в лондонском небоскребе: есть погибшие, более 50 раненых

При пожаре в лондонском небоскребе Grenfell Tower пострадали, по последним данным, более 50 человек. Они отравились угарным газом и были госпитализированы. Также имеются погибшие.

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Начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон сообщил, что в результате лондонского пожара есть погибшие. Их точное число пока неизвестно.



Дэни Коттон, начальник пожарной службы Лондона: «С прискорбием вынужден подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна».



Также увеличилось число пострадавших. По данным службы скорой помощи, в городские больницы доставлены по меньшей мере 50 человек.



24-этажный жилой дом Grenfell Tower в западной части Лондона загорелся сегодня ночью. В тушении огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи.



По предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв бытового прибора на четвертом этаже. Полиция рекомендует жителям избегать прилегающих к высотке районов, поскольку здание вот-вот может рухнуть.

