Новая сессия британского парламента откроется тронной речью Елизаветы II

В Лондоне все готово к одной из самых ярких государственных церемоний — открытию новой сессии парламента. Сегодня с тронной речью выступит королева Елизавета II. Она представит план работы парламента, который подготовили консерваторы. Уже известно, что противники потерявшей большинство Терезы Мэй могут дать программе отпор и отвергнуть ее основные положения.

В британском парламенте начинается новый год. Даже это канцелярское явление англичане превратили в аттракцион. Парламент сегодня открывает королева Елизавета II, хоть она и не имеет реальной власти. Монарх проедет в золоченой карете из Букингемского дворца в Вестминстерский. На это ежегодное мероприятие, как на цветение сакуры, приезжают смотреть туристы. Сегодня церемония, которая проходит в стране уже четыре века, не производит ощущения стабильности. Возможно, этот парламент как откроют, так и закроют, причем закроют уже безо всяких церемоний.



Джо Тваймэн, социолог исследовательского центра Yougov: «Различные спекуляции есть на этот повод. Я предсказываю, что Тереза Мэй протянет крайне недолго, скорее всего, до партийной конференции осенью, может быть, немного дольше».



Этот парламент можно считать незваным. Его не должно было быть. Тереза Мэй объявила внеплановые выборы, надеясь укрепить свои позиции, но потеряла и позиции, и свою репутацию. В этот парламент женщин от всех партий прошло больше, чем когда-либо в истории — 207 человек. Среди них есть даже женщина-сикх, представительница двух меньшинств сразу — и полового, и религиозно-этнического. Феминистки считают победу заслуженной, но недостаточной.



Хеенали Патель, специалист правозащитного общества: «У нас рекордное число женщин в этом парламенте. Но также нужно помнить, что перед выборами в предыдущем парламенте насчитывалось 30%, сейчас — 32%. Это недостаточный рост. Мы добиваемся, чтобы женщин была половина».



Для Терезы Мэй победа политиков одного с нею пола не означает, что ей будет комфортнее работать в новом парламенте и ее поддержат на посту премьера просто из чувства женской солидарности. Отнюдь. В парламент прошло много женщин от партии противника — лейбористов. Кроме того, такое многоцветие в парламенте еще дальше отодвигает ее от идеала — Маргарет Тэтчер, которая в свое время среди унылых серых пиджаков была единственным ярким пятном.



Возле британского парламента стоит памятник суфражистке Эммелин Панкхёрст — женщине, которая стремилась попасть в парламент, но попала только в одну из его двух башен узницей за то, что швырнула в полицейского камень. Английские суфражистки, как и современные террористы, устраивали взрывы, правда, никого не убивали. Они стремились наделать шума, а не покалечить, они готовы были к самообороне во время митингов, которые разгоняла полиция под руководством Уинстона Черчилля. Одна запустила топором в карету премьер-министра, другая облила краской Венеру Веласкеса.



Как передает корреспондент Лиза Герсон, в будущем году исполняется 100 лет с тех пор, как первая женщина смогла проголосовать за депутата британского парламента. В этом вопросе Россия обгоняет Британию.



В Финляндии, которая тогда была частью Российской империи, женщины первыми в Европе в 1907 году получили право не только голосовать, но и избираться. Как сказал Александр Керенский посетившей его Эммелин Панкхёрст в июле 1917 года, английским женщинам нечему учить русских, а смогут ли они чему-то научить своих мужчин, станет понятно по результатам работы нового британского парламента.