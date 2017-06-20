Таранивший мусульман в Лондоне террорист выбрал место атаки не случайно

В Лондоне водитель фургона намеренно давил мусульман, вышедших из скандально известной мечети, которую не раз закрывали
из-за того что среди прихожан были экстремисты.
Почему полиция Лондона весь день упорно не хотела называть случившееся терактом, ища всевозможные оговорки и смягчающие слова, выясняла корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Он, действительно, не похож на классического террориста современности, у него даже бороды нет. Как описывают очевидцы, это был свирепого вида англичанин или ирландец лет пятидесяти, «качок» с квадратной челюстью, весь в татуировках.
Крессинда Дик, представитель полиции Лондона: «Это была прицельная атака на мусульман, на тех, кто выглядел как мусульмане, на тех, кто выходил после молитвы из мечети. Мы расцениваем произошедшее как теракт».
Несколько часов назад полиция назвала имя задержанного. Его зовут Даррен Осборн. Вероятно, член ультраправой националистической партии. Когда преступника пересаживали из одного белого микроавтобуса в другой — из орудия убийства в полицейскую машину — он еще извернулся и послал воздушный поцелуй людям, лежащим на асфальте в крови.
Избранный им метод террора заимствован у исламистских экстремистов. Но, помимо внешних отличий, есть важное внутренне: исламофоб, в отличие от исламистов, не готов умирать сам. Осборн стал первым из британских террористов, кто попал в руки спецслужб живым. Террористом его власти назвали только под вечер понедельника. Когда британские власти преодолели стереотип: нет бороды, нет теракта. Оказывается, бывает по-разному.
призывают к мести за теракты и наплыв мигрантов.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Он, действительно, не похож на классического террориста современности, у него даже бороды нет. Как описывают очевидцы, это был свирепого вида англичанин или ирландец лет пятидесяти, «качок» с квадратной челюстью, весь в татуировках.
Крессинда Дик, представитель полиции Лондона: «Это была прицельная атака на мусульман, на тех, кто выглядел как мусульмане, на тех, кто выходил после молитвы из мечети. Мы расцениваем произошедшее как теракт».
Несколько часов назад полиция назвала имя задержанного. Его зовут Даррен Осборн. Вероятно, член ультраправой националистической партии. Когда преступника пересаживали из одного белого микроавтобуса в другой — из орудия убийства в полицейскую машину — он еще извернулся и послал воздушный поцелуй людям, лежащим на асфальте в крови.
Избранный им метод террора заимствован у исламистских экстремистов. Но, помимо внешних отличий, есть важное внутренне: исламофоб, в отличие от исламистов, не готов умирать сам. Осборн стал первым из британских террористов, кто попал в руки спецслужб живым. Террористом его власти назвали только под вечер понедельника. Когда британские власти преодолели стереотип: нет бороды, нет теракта. Оказывается, бывает по-разному.
призывают к мести за теракты и наплыв мигрантов.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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