Названо имя «белого качка», протаранившего толпу возле мечети в Лондоне

Водителем, наехавшим на толпу мусульман около мечети в Лондоне, оказался
47-летний Даррен Осборн.
Об этом сообщил источник Sky News.
По данным британских СМИ, Осборн родился в Сингапуре, но вырос в Великобритании. Сообщается, что у него четверо детей и что раньше он не обвинялся ни в каких преступлениях. Знакомые и соседи Осборна шокированы тем, что он сделал.
сбил несколько человек, пришедших на вечернюю службу. Один человек погиб, десять ранено. В полиции отметили, что все пострадавшие — мусульмане.
По словам очевидцев, преступник кричал о желании «убить всех мусульман». Один из свидетелей описал его как «белого качка» с типично английской внешностью. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала случившееся терактом.
По данным британских СМИ, Осборн родился в Сингапуре, но вырос в Великобритании. Сообщается, что у него четверо детей и что раньше он не обвинялся ни в каких преступлениях. Знакомые и соседи Осборна шокированы тем, что он сделал.
сбил несколько человек, пришедших на вечернюю службу. Один человек погиб, десять ранено. В полиции отметили, что все пострадавшие — мусульмане.
По словам очевидцев, преступник кричал о желании «убить всех мусульман». Один из свидетелей описал его как «белого качка» с типично английской внешностью. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала случившееся терактом.
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