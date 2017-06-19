Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 22:00

    Названо имя «белого качка», протаранившего толпу возле мечети в Лондоне

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    Названо имя «белого качка», протаранившего толпу возле мечети в Лондоне

    Названо имя «белого качка», протаранившего толпу возле мечети в Лондоне

    Водителем, наехавшим на толпу мусульман около мечети в Лондоне, оказался 47-летний Даррен Осборн.

    Об этом сообщил источник Sky News.

    По данным британских СМИ, Осборн родился в Сингапуре, но вырос в Великобритании. Сообщается, что у него четверо детей и что раньше он не обвинялся ни в каких преступлениях. Знакомые и соседи Осборна шокированы тем, что он сделал.

    В ночь с воскресенья на понедельник водитель арендованного микроавтобуса въехал на тротуар возле мечети и сбил несколько человек, пришедших на вечернюю службу. Один человек погиб, десять ранено. В полиции отметили, что все пострадавшие — мусульмане.

    По словам очевидцев, преступник кричал о желании «убить всех мусульман». Один из свидетелей описал его как «белого качка» с типично английской внешностью. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала случившееся терактом.

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