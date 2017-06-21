Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 14:52
    Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья. Барнаул, Курганская область, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья

    1 комментарий
    Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья

    Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья

    Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья

      Сегодня небесная канцелярия обрушила на Россию весь арсенал бедствий. Ураганы срывают крыши, из-за ливней тонут города, где-то и вовсе выпал снег. Под ударами стихии оказались сразу несколько регионов, расположенных за тысячи километров друг от друга, — Сибирь, Поволжье, Кавказ. Свою порцию неприятностей в ближайшие часы может получить и столичный регион.

      Такое ощущение, что погода объявила россиянам войну по всем атмосферным фронтам. От разгула стихии в Тольятти в буквальном смысле сносит крыши. Горожане стали очевидцами, как с торгового центра ветер легко сорвал многотонную конструкцию площадью в 500 квадратных метров. Из прохожих, к счастью, никто пострадал, повреждены больше десятка машин.

      Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья. Барнаул, Курганская область, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Ураган с ливнем пронесся по Курганской области. Повалены сотни опор ЛЭП, автобусные остановки, разрушены почти 200 домов в 5 районах.

      Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья. Барнаул, Курганская область, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      В Северной Осетии из-за проливных дождей вышли из берегов горные реки. В Алагирском районе потоки воды снесли газопровод и мост. От мира оказался отрезан поселок и турбаза. Местных жителей, в том числе детей, эвакуировали по воздушной переправе.

      Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья. Барнаул, Курганская область, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Ливни превратили в Венецию город Барнаул. Машины поплыли по улицам, пассажиры общественного транспорта выпрыгивали или ныряли на остановках прямо в воду.

      Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья. Барнаул, Курганская область, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      в Мурманск вернулась зима. Температура резко упала до нуля, на улицах выросли сугробы. Жители в соцсетях обсуждают, не пора ли вставать на лыжи, и жалуются на холод в квартирах — отопление-то выключено. Зато в зимнюю погоду в городе работают фонтаны.

      Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья. Барнаул, Курганская область, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, на фоне таких катаклизмов жара в Красноярске вызывает только зависть. Сегодня здесь воздух прогрелся до плюс 37 градусов. Люди и звери спасаются обливаниями.

      Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья. Барнаул, Курганская область, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      В Москве синоптики призывают горожан быть готовыми к дождю и сильному ветру с порывами до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует сегодня по возможности не покидать дома, а на улице не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.

      Новости по теме

      Лето-2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru