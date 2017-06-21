Жара, потопы и сугробы: погодные аномалии принесли в города России 33 ненастья

Сегодня небесная канцелярия обрушила на Россию весь арсенал бедствий. Ураганы срывают крыши,
из-за ливней тонут города, где-то и вовсе выпал снег. Под ударами стихии оказались сразу несколько регионов, расположенных за тысячи километров друг от друга, — Сибирь, Поволжье, Кавказ. Свою порцию неприятностей в ближайшие часы может получить и столичный регион.
Такое ощущение, что погода объявила россиянам войну по всем атмосферным фронтам. От разгула стихии в Тольятти в буквальном смысле сносит крыши. Горожане стали очевидцами, как с торгового центра ветер легко сорвал многотонную конструкцию площадью в 500 квадратных метров. Из прохожих, к счастью, никто пострадал, повреждены больше десятка машин.
Ураган с ливнем пронесся по Курганской области. Повалены сотни опор ЛЭП, автобусные остановки, разрушены почти 200 домов в 5 районах.
В Северной Осетии из-за проливных дождей вышли из берегов горные реки. В Алагирском районе потоки воды снесли газопровод и мост. От мира оказался отрезан поселок и турбаза. Местных жителей, в том числе детей, эвакуировали по воздушной переправе.
вернулась зима. Температура резко упала до нуля, на улицах выросли сугробы. Жители в соцсетях обсуждают, не пора ли вставать на лыжи, и жалуются на холод в квартирах — отопление-то выключено. Зато в зимнюю погоду в городе работают фонтаны.
Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, на фоне таких катаклизмов жара в Красноярске вызывает только зависть. Сегодня здесь воздух прогрелся до плюс 37 градусов. Люди и звери спасаются обливаниями.
быть готовыми к дождю и сильному ветру с порывами до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует сегодня по возможности не покидать дома, а на улице не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.
Ураган с ливнем пронесся по Курганской области. Повалены сотни опор ЛЭП, автобусные остановки, разрушены почти 200 домов в 5 районах.
В Северной Осетии из-за проливных дождей вышли из берегов горные реки. В Алагирском районе потоки воды снесли газопровод и мост. От мира оказался отрезан поселок и турбаза. Местных жителей, в том числе детей, эвакуировали по воздушной переправе.
вернулась зима. Температура резко упала до нуля, на улицах выросли сугробы. Жители в соцсетях обсуждают, не пора ли вставать на лыжи, и жалуются на холод в квартирах — отопление-то выключено. Зато в зимнюю погоду в городе работают фонтаны.
Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, на фоне таких катаклизмов жара в Красноярске вызывает только зависть. Сегодня здесь воздух прогрелся до плюс 37 градусов. Люди и звери спасаются обливаниями.
быть готовыми к дождю и сильному ветру с порывами до 20 метров в секунду. МЧС рекомендует сегодня по возможности не покидать дома, а на улице не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.
Комментарии