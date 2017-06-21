Снег, ливни и шквалистый ветер: лето преподносит россиянам неприятные сюрпризы

Первый летний месяц совсем не радует россиян теплой погодой. В Мурманской области пошел снег, в Тольятти ураганным ветром с офисного здания сорвало крышу, а в Москве объявлено штормовое предупреждение.
На Кольский полуостров снегопады принес арктический циклон, температура воздуха там не поднимается выше плюс 1 градуса. Жители Мурманска, Кировска, Североморска выкладывают в Интернет фотографии заметенных снегом улиц и дворов, иронизируя над северным летом и необходимостью расчехлять лыжи.
Согласно прогнозам синоптиков, в Мурманской области ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, столбики термометров покажут 1–6 тепла. В соцсетях жители региона жалуются на холод в квартирах. Дело в том, что центральное отопление уже выключили, а горячей воды в некоторых районах нет из-за планового ремонта.
В Тольятти порывом ветра сорвало крышу с офисного здания. Многотонная конструкция площадью в 500 квадратных метров рухнула вниз. Повреждены 10 автомобилей, жертв и пострадавших нет.
Ураган пронесся и по Курганской области. Там ветер не только срывал кровли, но даже рушил стены. Последствия стихии сегодня ликвидируют сотни коммунальщиков и сотрудников МЧС. В пострадавшие населенные пункты доставляют строительные материалы. В восьми районах уже восстановлено электроснабжение.
Сильнейшие дожди обрушились на Северную Осетию. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Вышедшая из берегов горная река снесла мост. От внешнего мира оказались отрезаны сразу нескольких сел и турбаза. Спасатели эвакуировали десятки туристов, в том числе детей, по воздушной переправе. Мощные потоки повредили дороги, берегоукрепительные сооружения, газопровод, вода проникла в подвалы домов.
Москвичи тоже готовятся к плохой погоде. Синоптики пообещали дождь, который будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Региональное МЧС рекомендует по возможности не выходить из дома, а тем, кто все же окажется на улице, советует не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.
Согласно прогнозам синоптиков, в Мурманской области ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, столбики термометров покажут 1–6 тепла. В соцсетях жители региона жалуются на холод в квартирах. Дело в том, что центральное отопление уже выключили, а горячей воды в некоторых районах нет из-за планового ремонта.
В Тольятти порывом ветра сорвало крышу с офисного здания. Многотонная конструкция площадью в 500 квадратных метров рухнула вниз. Повреждены 10 автомобилей, жертв и пострадавших нет.
Ураган пронесся и по Курганской области. Там ветер не только срывал кровли, но даже рушил стены. Последствия стихии сегодня ликвидируют сотни коммунальщиков и сотрудников МЧС. В пострадавшие населенные пункты доставляют строительные материалы. В восьми районах уже восстановлено электроснабжение.
Сильнейшие дожди обрушились на Северную Осетию. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Вышедшая из берегов горная река снесла мост. От внешнего мира оказались отрезаны сразу нескольких сел и турбаза. Спасатели эвакуировали десятки туристов, в том числе детей, по воздушной переправе. Мощные потоки повредили дороги, берегоукрепительные сооружения, газопровод, вода проникла в подвалы домов.
Москвичи тоже готовятся к плохой погоде. Синоптики пообещали дождь, который будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Региональное МЧС рекомендует по возможности не выходить из дома, а тем, кто все же окажется на улице, советует не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.
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