В Москве объявлено штормовое предупреждение

Жителям российской столицы погода приготовила новое испытание. В городе ожидается дождь с сильным ветром.

Главное управление МЧС РФ по Московской области выпустило предупреждение. По информации ведомства, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Со вчерашнего вечера сохраняется вероятность грозы.



Метеобюро передает, что шквалистый ветер будет свирепствовать в столичном регионе до 19:00. При этом температура воздуха ожидается не выше плюс 17–19 градусов, в течение дня возможен дождь. За минувшую ночь в столице выпало 4 миллиметра осадков.



МЧС предупреждает, что в условиях непогоды могут пострадать линии электропередачи, возможно падение деревьев, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Представители ведомства рекомендуют при порывистом ветре в целях безопасности держать окна закрытыми, машины отогнать в гаражи или парковать подальше от деревьев и рекламных щитов.