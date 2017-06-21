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  • 21.06, 10:18

    В Москве объявлено штормовое предупреждение

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    В Москве объявлено штормовое предупреждение

    В Москве объявлено штормовое предупреждение

    Жителям российской столицы погода приготовила новое испытание. В городе ожидается дождь с сильным ветром.

    Главное управление МЧС РФ по Московской области выпустило предупреждение. По информации ведомства, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Со вчерашнего вечера сохраняется вероятность грозы.

    Метеобюро передает, что шквалистый ветер будет свирепствовать в столичном регионе до 19:00. При этом температура воздуха ожидается не выше плюс 17–19 градусов, в течение дня возможен дождь. За минувшую ночь в столице выпало 4 миллиметра осадков.

    МЧС предупреждает, что в условиях непогоды могут пострадать линии электропередачи, возможно падение деревьев, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Представители ведомства рекомендуют при порывистом ветре в целях безопасности держать окна закрытыми, машины отогнать в гаражи или парковать подальше от деревьев и рекламных щитов.

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