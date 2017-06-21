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  • 21.06, 07:18
    На Москву надвигается гроза с сильным ветром. Барнаул, Курганская область, Москва, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Москву надвигается гроза с сильным ветром

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    • Фото: Пахомова Людмила / ТАСС
    На Москву надвигается гроза с сильным ветром

    На Москву надвигается гроза с сильным ветром

    На Москву надвигается гроза с сильным ветром
    • Фото: Пахомова Людмила / ТАСС

      • Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды.

      После 40-градусной жары сильный ливень обрушился на Барнаул. Дождь не прекращался более часа. В результате машины в буквальном смысле поплыли по улицам города, некоторые не выдержали и заглохли. Водители по колено в воде толкали свои авто, а пассажиры остановившихся автобусов и троллейбусов выпрыгивали прямо в воду.

      Не меньше разрушений циклон принес в Курганскую область. Последствия стихии ликвидируют несколько сотен коммунальщиков и сотрудников МЧС. У многих частных домов ветром сорваны крыши и повреждены стены. В пострадавшие населенные пункты доставляют строительные материалы. В 8 районах уже восстановили электроснабжение.

      К непогоде надо приготовиться и москвичам. Синоптики предупредили, что сегодня в столице весь день будут идти дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Сотрудники МЧС призывают горожан по возможности не выходить из дома, но если уж придется, то на улице лучше стороной обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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