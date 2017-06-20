У напавшего на парижских жандармов нашли завещание с присягой ИГИЛ

Террорист, врезавшийся в полицейский фургон на Елисейских полях, перед смертью написал завещание, в котором присягнул на верность запрещенной группировке «Исламское государство».
Письменное завещание было обнаружено при обыске в квартире злоумышленника. В послании террорист клянется в верности главарю ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади.
Кроме того, злоумышленник в письме, которое он адресовал своему брату, признается, что долгое время «вел двойную игру». Террорист притворялся, что очень заинтересован в тренировках в одном из стрелковых клубов, хотя на самом деле собирал арсенал оружия для теракта, сообщает BFMTV.
протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях, после столкновения машина террориста загорелась. В результате злоумышленник погиб. Пострадавших среди правоохранителей и гражданского населения нет.
Надо сказать, что нападавший был хорошо известен французским спецслужбам. Он числился с списке потенциально опасных исламистов. В машине Дзазири нашли газовый баллон, автомат Калашникова и боеприпасы.
Полиция провела обыски в доме в городе Плесе-Пате (департамент Эсон, к югу от Парижа), где раньше жил Дзазири. Были задержаны родственники злоумышленника, в том числе его супруга и отец.
Кроме того, злоумышленник в письме, которое он адресовал своему брату, признается, что долгое время «вел двойную игру». Террорист притворялся, что очень заинтересован в тренировках в одном из стрелковых клубов, хотя на самом деле собирал арсенал оружия для теракта, сообщает BFMTV.
протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях, после столкновения машина террориста загорелась. В результате злоумышленник погиб. Пострадавших среди правоохранителей и гражданского населения нет.
Надо сказать, что нападавший был хорошо известен французским спецслужбам. Он числился с списке потенциально опасных исламистов. В машине Дзазири нашли газовый баллон, автомат Калашникова и боеприпасы.
Полиция провела обыски в доме в городе Плесе-Пате (департамент Эсон, к югу от Парижа), где раньше жил Дзазири. Были задержаны родственники злоумышленника, в том числе его супруга и отец.
Комментарии