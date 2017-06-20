Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 22:14

    У напавшего на парижских жандармов нашли завещание с присягой ИГИЛ

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    У напавшего на парижских жандармов нашли завещание с присягой ИГИЛ

    У напавшего на парижских жандармов нашли завещание с присягой ИГИЛ

    Террорист, врезавшийся в полицейский фургон на Елисейских полях, перед смертью написал завещание, в котором присягнул на верность запрещенной группировке «Исламское государство».

    Письменное завещание было обнаружено при обыске в квартире злоумышленника. В послании террорист клянется в верности главарю ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади.

    Кроме того, злоумышленник в письме, которое он адресовал своему брату, признается, что долгое время «вел двойную игру». Террорист притворялся, что очень заинтересован в тренировках в одном из стрелковых клубов, хотя на самом деле собирал арсенал оружия для теракта, сообщает BFMTV.

    Накануне, 19 июня, 32-летний Адам Дзазири на Renault Megane протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях, после столкновения машина террориста загорелась. В результате злоумышленник погиб. Пострадавших среди правоохранителей и гражданского населения нет.

    Надо сказать, что нападавший был хорошо известен французским спецслужбам. Он числился с списке потенциально опасных исламистов. В машине Дзазири нашли газовый баллон, автомат Калашникова и боеприпасы.

    Полиция провела обыски в доме в городе Плесе-Пате (департамент Эсон, к югу от Парижа), где раньше жил Дзазири. Были задержаны родственники злоумышленника, в том числе его супруга и отец.

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