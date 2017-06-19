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  • 19.06, 18:58

    Полицейский фургон в Париже протаранил человек из списка опасных исламистов

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    Полицейский фургон в Париже протаранил человек из списка опасных исламистов

    Полицейский фургон в Париже протаранил человек из списка опасных исламистов

    Французские правоохранители, расследующие наезд на полицейский автобус на Елисейских полях в Париже, не исключают версию о теракте.

    Злоумышленник, атаковавший стражей порядка, был известен правоохранительным органам. 33-летний мужчина фигурировал в списке потенциально опасных исламистов.

    Кроме того, в машине злоумышленника были обнаружены автомат Калашникова, патроны и газовый баллон, передает BFM TV.

    Напомним, сегодня днем Renault Megane врезался в полицейский фургон в 250 метрах от Елисейского дворца. После столкновения автомобиль злоумышленника загорелся.

    Нападавший был извлечен из машины, но позднее скончался. Среди сотрудников полиции и прохожих никто не пострадал.

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