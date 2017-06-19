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  • 19.06, 18:58

    На Елисейских полях в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон

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    • Фото: twitter.com
    На Елисейских полях в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон

    На Елисейских полях в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон

    На Елисейских полях в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон
  • Фото: twitter.com

    • Сотрудники полиции проводят масштабную операцию на Елисейских полях в Париже. Сообщается, что там автомобиль на высокой скорости врезался в полицейский фургон.

    Как сообщает агентство France-Presse, после столкновения с полицейским фургоном машина загорелась. Водитель автомобиля задержан. По предварительным данным, он был вооружен. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов. В жандармерии считают, что наезд был совершен преднамеренно.

    Сообщается, что в результате столкновения никто не пострадал.

    Между тем Елисейские поля оцеплены многочисленными полицейскими нарядами. Префектура призывает граждан оставаться дома и по возможности не появляться вблизи места, где проводится операция.

    Была ли атака преднамеренной, пока не известно. Власти не комментируют ситуацию.

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