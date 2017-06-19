На Елисейских полях в Париже автомобиль врезался в полицейский фургон

Сотрудники полиции проводят масштабную операцию на Елисейских полях в Париже. Сообщается, что там автомобиль на высокой скорости врезался в полицейский фургон.
Как сообщает агентство France-Presse, после столкновения с полицейским фургоном машина загорелась. Водитель автомобиля задержан. По предварительным данным, он был вооружен. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов. В жандармерии считают, что наезд был совершен преднамеренно.
Сообщается, что в результате столкновения никто не пострадал.
Между тем Елисейские поля оцеплены многочисленными полицейскими нарядами. Префектура призывает граждан оставаться дома и по возможности не появляться вблизи места, где проводится операция.
Была ли атака преднамеренной, пока не известно. Власти не комментируют ситуацию.
Сообщается, что в результате столкновения никто не пострадал.
Между тем Елисейские поля оцеплены многочисленными полицейскими нарядами. Префектура призывает граждан оставаться дома и по возможности не появляться вблизи места, где проводится операция.
Была ли атака преднамеренной, пока не известно. Власти не комментируют ситуацию.
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