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  • 20.06, 13:09

    Атака на парижских жандармов: в доме нападавшего нашли оружие

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    Атака на парижских жандармов: в доме нападавшего нашли оружие

    Атака на парижских жандармов: в доме нападавшего нашли оружие

    Французские правоохранители разбираются в обстоятельствах вчерашней атаки на Елисейских Полях. Там злоумышленник протаранил фургон жандармерии. Подозреваемого звали Адама Дзазири (он погиб в устроенном им же самим ДТП), в его доме при обыске найдено оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывных устройств.

    По информации телеканала BFM TV, хозяин дома занимался стрельбой в спортивном клубе и имел разрешение на оружие. Сообщается, что обнаруженные элементы для изготовления бомбы не были взрывчатыми веществами.

    Как передает газета Le Figaro, полицейские задержали четверых членов семьи Дзазири. Его брата и отца схватили во время обысков, а также допросили еще двух родственников и задержали его бывшую жену.

    Накануне Адам Дзазири на машине Renault Megane протаранил фургон с жандармами на Елисейских Полях. Злоумышленник погиб, пострадавших ни среди правоохранителей, ни среди гражданских нет. Выяснилось, что нападавший был известен французским спецслужбам как человек, представляющий потенциальную угрозу государственной безопасности. В машине Дзазири нашли газовый баллон, оружие и боеприпасы.

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