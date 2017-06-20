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  • 20.06, 14:41
    Пропавших на Ладоге подростков ищут на глубине 40 метров. дети и подростки, Карелия, реки и озера, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пропавших на Ладоге подростков ищут на глубине 40 метров

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    Пропавших на Ладоге подростков ищут на глубине 40 метров

    Пропавших на Ладоге подростков ищут на глубине 40 метров

      К поискам подростков, пропавших на Ладожском озере, подключились водолазы и авиация. Накануне вечером лодка, в которой находилось пятеро молодых людей, перевернулась. Те, кому удалось спастись, рассказали следователям, что подруга утонула. О судьбе еще двоих ребят до сих пор ничего не известно.

      Белые ночи позволили вести поисково-спасательную операцию на Ладожском озере в круглосуточном режиме, не прекращать ее ни на минуту. Акваторию облетают два вертолета Ми-8. Группа водолазов обследует место, где перевернулся катер с подростками. Сотрудники МЧС осмотрели уже девять километров береговой линии. Вместе с ними работают и сотрудники СК, они возбудили уголовное дело по факту случившегося.

      Для поиска троих пропавших без вести подростков используют и глубоководный аппарат. Ведь расстояние до дна здесь достигает 40 метров. Развернут оперативный штаб. По словам спасателей — шансы крайне малы. Температура воды — градусов 10, не больше. И тем не менее сюда брошены все силы карельского управления МЧС.

      Уже точно известно: накануне молодые люди собрались, чтобы отметить день рождения подруги. Впятером они хотели провести на даче в поселке Импилахти несколько дней. Вечером, после пикника решили покататься на моторном катере, несмотря на сильный ветер и волны. Лодка перевернулась — как говорят в МЧС, из-за крутого, неумелого поворота. Спасательных жилетов ни у кого не было. Двое молодых людей смогли самостоятельно добраться до берега. Следователям они рассказали, что девушка, день рождения которой они отмечали, погибла на их глазах.

      Подробности — в репортаже.

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