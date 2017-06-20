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  • 20.06, 13:09

    Пропавшие на Ладоге подростки отмечали день рождения подруги

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    Пропавшие на Ладоге подростки отмечали день рождения подруги

    Пропавшие на Ладоге подростки отмечали день рождения подруги

    Спасшиеся при крушении лодки подростки рассказали, зачем отправились на Ладожское озеро.

    По словам юношей, которым удалось спастись, они решили отправиться на рыбалку, чтобы отметить день рождения сверстницы.

    Также спасшиеся подростки рассказали, что не видели девушку на поверхности воды.

    При этом в администрации Импилахтинского сельского поселения отметили, что юноши сейчас находятся в шоковом состоянии, передает РИА Новости.

    Состояние подростков оценивается как стабильное, их жизням ничего не угрожает. Как сообщили в больнице, в момент ЧП подростки были трезвы.

    Лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет (четыре юноши и девушка) перевернулась в Сортавальском районе Карелии накануне, 19 июня, вечером. Двое юношей смогли доплыть до берега самостоятельно и позвать на помощь. Судьба их товарищей остается неизвестной.

    Сейчас поисковая операция продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

    Со спасшимися юношами работают психологи из Санкт-Петербурга и Карелии. Также психологическую помощь оказывают родителям подростков, которые пока не найдены.

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