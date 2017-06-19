Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 23:31

    На Ладожском озере перевернулась лодка с подростками, трое пропали без вести

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    На Ладожском озере перевернулась лодка с подростками, трое пропали без вести

    На Ладожском озере перевернулась лодка с подростками, трое пропали без вести

    В Карелии идет поисково-спасательная операция. Ищут троих подростков, которые были в перевернувшейся лодке.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, в 21:20 поступила информация о том, что на Ладожском озере в Питкярантском районе на выходе из залива Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками. Двое из них выплыли на берег самостоятельно, судьба еще троих неизвестна, ведется поисково-спасательная операция.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), волонтеры и специалисты поисково-спасательных служб.

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