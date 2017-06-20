Трагедия на Ладоге: выжившие подростки рассказали об утонувшей на их глазах подруге

Масштабная поисковая операция с участием водолазов и авиации развернута в Карелии. Минувшей ночью на Ладоге перевернулась лодка с подростками, трое пропали без вести. Молодые люди, несмотря на шторм, рискнули отправиться на остров отмечать день рождения. Роковое совпадение: этот инцидент произошел спустя ровно год после большой трагедии на Сямозере, в результате которой погибли 14 детей.
Вертолет спасателей уходит на очередной круг, облетая район Ладоги, где перевернулась лодка с пятью подростками. В Карелии сейчас белые ночи, это позволило ни на минуту не прекращать поиски. Двое ребят уже найдены на одном из островов, их физическое состояние не вызывает опасений у медиков, а вот психологически они сильно подавлены. Товарищи говорят, что видели, как якобы утонула их подруга Николь.
Это сейчас на Ладоге штиль, накануне был штормовой ветер и очень сильные волны. Опытные рыбаки бы не рискнули отойти от берега. Но все это не помешало компании из пяти подростков (четверо парней и одна девушка) из Сортавалы отправиться на один из островов на Ладоге. Одному юноше уже исполнилось 18 лет, остальные — несовершеннолетние. На их страницах в социальных сетях нет ни слова о ближайших планах. Впрочем, как говорят одноклассники оказавшихся в беде ребят, в таком походе компания решила отметить день рождения Николь, ей как раз исполнилось 16 лет.
Непонятно, были ли у подростков спасательные жилеты и в каком состоянии они рискнули выйти в шторм на лодке. Троих подростков, чья судьба остается неизвестной, ищут порядка 300 человек.
14 человек погибли. Многие скончались от переохлаждения, не дождавшись помощи. И сейчас вода в озере холодная, а на улице немногим более плюс 10 градусов. Спасательная операция началась сразу. Специалисты уверены, шанс на спасение подростков остается. Рядом с местом, где перевернулась лодка, много островов. Возможно, им удалось доплыть до какого-либо берега.
Это сейчас на Ладоге штиль, накануне был штормовой ветер и очень сильные волны. Опытные рыбаки бы не рискнули отойти от берега. Но все это не помешало компании из пяти подростков (четверо парней и одна девушка) из Сортавалы отправиться на один из островов на Ладоге. Одному юноше уже исполнилось 18 лет, остальные — несовершеннолетние. На их страницах в социальных сетях нет ни слова о ближайших планах. Впрочем, как говорят одноклассники оказавшихся в беде ребят, в таком походе компания решила отметить день рождения Николь, ей как раз исполнилось 16 лет.
Непонятно, были ли у подростков спасательные жилеты и в каком состоянии они рискнули выйти в шторм на лодке. Троих подростков, чья судьба остается неизвестной, ищут порядка 300 человек.
14 человек погибли. Многие скончались от переохлаждения, не дождавшись помощи. И сейчас вода в озере холодная, а на улице немногим более плюс 10 градусов. Спасательная операция началась сразу. Специалисты уверены, шанс на спасение подростков остается. Рядом с местом, где перевернулась лодка, много островов. Возможно, им удалось доплыть до какого-либо берега.
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