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  • 19.06, 14:26

    Число погибших и пропавших при пожаре в лондонской высотке выросло до 79

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    Число погибших и пропавших при пожаре в лондонской высотке выросло до 79

    Число погибших и пропавших при пожаре в лондонской высотке выросло до 79

    В Скотленд-ярде предоставили новую информацию о числе погибших и пропавших без вести в результате пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне.

    Количество погибших и пропавших увеличилось до 79 человек. При этом представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди подчеркнул, что пропавшие без вести, по всей видимости, мертвы.

    Также он сообщил, что пока опознать удалось только пять жертв трагедии. Процесс осложняется тем, что в доме жили люди, приехавшие в Великобританию из разных стран, и сейчас необходимо получить доступ к стоматологической документации.

    Кроме того, Канди сообщил, что пять человек, ранее считавшихся пропавшими без вести, найдены живыми, передает CNN.

    Напомним, пожар в 24-этажном социальном жилом доме на севере Лондона произошел произошел в ночь на 14 июня. Огонь вспыхнул на нижних этажах и быстро добрался до самого верха. В доме, где вспыхнул пожар, в основном проживали выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. Сегодня в память о погибших во время пожара в Великобритании была объявлена минута молчания. Государственные флаги на правительственных зданиях останутся приспущенными до конца дня.

    Надо сказать, что после трагедии в британской столице начались беспорядки в связи с недовольством действиями властей. В результате было принято решение выделить погорельцам пять миллионов фунтов стерлингов в качестве экстренной помощи.

    Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в Лондоне

    Опубликовано НТВ 14 июня 2017 г.

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