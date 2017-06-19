Число погибших и пропавших при пожаре в лондонской высотке выросло до 79

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Скотленд-ярде предоставили новую информацию о числе погибших и пропавших без вести в результате пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне.
Количество погибших и пропавших увеличилось до 79 человек. При этом представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди подчеркнул, что пропавшие без вести, по всей видимости, мертвы.
Также он сообщил, что пока опознать удалось только пять жертв трагедии. Процесс осложняется тем, что в доме жили люди, приехавшие в Великобританию из разных стран, и сейчас необходимо получить доступ к стоматологической документации.
Кроме того, Канди сообщил, что пять человек, ранее считавшихся пропавшими без вести, найдены живыми, передает CNN.
Напомним, пожар в 24-этажном социальном жилом доме на севере Лондона произошел произошел в ночь на 14 июня. Огонь вспыхнул на нижних этажах и быстро добрался до самого верха. В доме, где вспыхнул пожар, в основном проживали выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. Сегодня в память о погибших во время пожара в Великобритании была объявлена минута молчания. Государственные флаги на правительственных зданиях останутся приспущенными до конца дня.
начались беспорядки в связи с недовольством действиями властей. В результате было принято решение выделить погорельцам пять миллионов фунтов стерлингов в качестве экстренной помощи.
Также он сообщил, что пока опознать удалось только пять жертв трагедии. Процесс осложняется тем, что в доме жили люди, приехавшие в Великобританию из разных стран, и сейчас необходимо получить доступ к стоматологической документации.
Кроме того, Канди сообщил, что пять человек, ранее считавшихся пропавшими без вести, найдены живыми, передает CNN.
Напомним, пожар в 24-этажном социальном жилом доме на севере Лондона произошел произошел в ночь на 14 июня. Огонь вспыхнул на нижних этажах и быстро добрался до самого верха. В доме, где вспыхнул пожар, в основном проживали выходцы из Африки и стран Ближнего Востока. Сегодня в память о погибших во время пожара в Великобритании была объявлена минута молчания. Государственные флаги на правительственных зданиях останутся приспущенными до конца дня.
начались беспорядки в связи с недовольством действиями властей. В результате было принято решение выделить погорельцам пять миллионов фунтов стерлингов в качестве экстренной помощи.
Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в ЛондонеОпубликовано НТВ 14 июня 2017 г.
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