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  • 16.06, 21:16
    Бунт в Лондоне: протестующие захватили здание управы. Великобритания, Лондон, митинги и протесты, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Бунт в Лондоне: протестующие захватили здание управы

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    Бунт в Лондоне: протестующие захватили здание управы

    Бунт в Лондоне: протестующие захватили здание управы

    Бунт в Лондоне: протестующие захватили здание управы

      В Лондоне вспыхнули массовые беспорядки. Сотни людей, недовольных действиями властей в связи с пожаром в жилой высотке Grenfell Tower, ворвались в управу района Кенсингтон — именно в этом районе случилась трагедия.

      В стихийной акции протеста участвуют в основном выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. Таких семей было много в сгоревшем доме. Демонстранты требуют от британского правительства назвать точное число погибших.

      Согласно официальной информации, жертвами пожара стали 17 человек. Но протестующие уверены, что погибших гораздо больше. Десятки жильцов до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранее телеканал Sky news со ссылкой на свои источники сообщил, что в результате пожара погибли как минимум 70 человек.

      Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в Лондоне

      Опубликовано НТВ 14 июня 2017 г.

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