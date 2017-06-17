В Лондоне частично закрыты две линии метро из-за угрозы обрушения сгоревшей высотки

Две линии метро на западе Лондона частично закрыты
из-за угрозы обрушения сгоревшей высотки Grenfell Tower.
По информации Daily Mail, по рекомендации пожарной бригады прекращено движение поездов на западном участке линий Hammersmith and City и Circle, проходящем в непосредственной близости от сгоревшего здания.
В корпорации TFL, управляющей транспортной системой Лондона, затруднились ответить на вопрос, когда движение на этих участках будет возобновлено.
По последним официальным данным, жертвами трагедии в Grenfell Tower стали 30 человек, однако СМИ говорят не менее чем о 70 погибших. Многие жильцы числятся пропавшими без вести.
Правительство Великобритании после серии акций протеста выделило уцелевшим жильцам 5 млн фунтов стерлингов (почти 6,5 млн долларов) в качестве экстренной помощи, а также пообещало переселить их в новое жилье в течение трех недель.
В корпорации TFL, управляющей транспортной системой Лондона, затруднились ответить на вопрос, когда движение на этих участках будет возобновлено.
По последним официальным данным, жертвами трагедии в Grenfell Tower стали 30 человек, однако СМИ говорят не менее чем о 70 погибших. Многие жильцы числятся пропавшими без вести.
Правительство Великобритании после серии акций протеста выделило уцелевшим жильцам 5 млн фунтов стерлингов (почти 6,5 млн долларов) в качестве экстренной помощи, а также пообещало переселить их в новое жилье в течение трех недель.
Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в ЛондонеОпубликовано НТВ 14 июня 2017 г.
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