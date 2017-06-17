Готовим с Алексеем Зиминым
ТВ-Эфир
Готовим с Алексеем Зиминым
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.06, 09:24
    Погорельцам из лондонской высотки выделили $6, 5 млн. Лондон, Тереза Мэй, митинги и протесты, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Погорельцам из лондонской высотки выделили $6,5 млн

    комментировать
    Погорельцам из лондонской высотки выделили $6,5 млн

    Погорельцам из лондонской высотки выделили $6,5 млн

    Погорельцам из лондонской высотки выделили $6,5 млн

      Правительство Великобритании выделило погорельцам высотки Grenfell Tower 5 млн фунтов стерлингов (почти 6,5 млн долларов) в качестве экстренной помощи, а также пообещало переселить их в новое жилье в течение трех недель. Об этом сообщила премьер страны Тереза Мэй.

      К этому главу британского правительства, можно сказать, подтолкнули масштабные акции протеста и беспорядки, которые прошли сразу в нескольких районах Лондона. Накануне протестующие ворвались в здание управы района Кенсингтон, где произошла трагедия. Сотни демонстрантов собрались также у официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит. Они потребовали финансовой помощи семьям погибших и пострадавших, а также максимально прозрачного и оперативного расследования причин трагедии.

      Кроме того, Мэй обвинили в черствости, когда на следующий день после случившегося она приехала на место событий и пообщалась с пожарными, но проигнорировала погорельцев и волонтеров.

      Пожар в 24-этажном доме, где проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на четвертом этаже, но пламя быстро охватило все здание, в результате чего люди оказались в огненной ловушке. По последним официальным данным, жертвами трагедии в Grenfell Tower стали 30 человек, однако СМИ говорят не менее чем о 70 погибших. Многие жильцы числятся пропавшими без вести.

      Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в Лондоне

      Опубликовано НТВ 14 июня 2017 г.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru