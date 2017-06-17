Погорельцам из лондонской высотки выделили $6,5 млн

Правительство Великобритании выделило погорельцам высотки Grenfell Tower 5 млн фунтов стерлингов (почти 6,5 млн долларов) в качестве экстренной помощи, а также пообещало переселить их в новое жилье в течение трех недель. Об этом сообщила премьер страны Тереза Мэй.
К этому главу британского правительства, можно сказать, подтолкнули масштабные акции протеста и беспорядки, которые прошли сразу в нескольких районах Лондона. Накануне протестующие ворвались в здание управы района Кенсингтон, где произошла трагедия. Сотни демонстрантов собрались также у официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит. Они потребовали финансовой помощи семьям погибших и пострадавших, а также максимально прозрачного и оперативного расследования причин трагедии.
Кроме того, Мэй обвинили в черствости, когда на следующий день после случившегося она приехала на место событий и пообщалась с пожарными, но проигнорировала погорельцев и волонтеров.
Пожар в 24-этажном доме, где проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на четвертом этаже, но пламя быстро охватило все здание, в результате чего люди оказались в огненной ловушке. По последним официальным данным, жертвами трагедии в Grenfell Tower стали 30 человек, однако СМИ говорят не менее чем о 70 погибших. Многие жильцы числятся пропавшими без вести.
Кроме того, Мэй обвинили в черствости, когда на следующий день после случившегося она приехала на место событий и пообщалась с пожарными, но проигнорировала погорельцев и волонтеров.
Пожар в 24-этажном доме, где проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на четвертом этаже, но пламя быстро охватило все здание, в результате чего люди оказались в огненной ловушке. По последним официальным данным, жертвами трагедии в Grenfell Tower стали 30 человек, однако СМИ говорят не менее чем о 70 погибших. Многие жильцы числятся пропавшими без вести.
Кадры страшного пожара в 24-этажной высотке в ЛондонеОпубликовано НТВ 14 июня 2017 г.
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