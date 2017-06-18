Брат Алексея Баталова раскрыл подробности личной жизни актера

Знаменитый Борис из «Летят журавли» и Гоша из фильма «Москва слезам не верит» был уникальным актером и очень закрытым человеком, о личном говорить не любил. Впервые родной брат Алексея Баталова раскрыл подробности частной жизни артиста.
Отец Михаил, в миру известный как Михаил Ардов, — младший брат Алексея Баталова. Со знаменитым актером у них одна мать, но разные отцы. С Баталовым они были по-настоящему близкими людьми.
Михаил Ардов: «У нас связь никогда не прерывалась, старался заезжать к ним».
О смерти Алексея Баталова брат узнал одним из первых. Народный артист умер во сне в санатории, где проходил реабилитацию после перелома шейки бедра. Брат видел, что народный артист угасает.
Михаил Ардов: «Когда последний раз навещал недели три назад в больнице, он совсем был плохонький. И такое бледное лицо, что я в жизни не видел ни у одного человека такого бледного лица. Он оживлялся, улыбался. Посмеивался, когда я шутил, но я понимал, что это уже недалеко».
За жизнь актера до самого последнего дня боролась его жена Гитана. Она верила: Алексей Баталов вернется домой и обнимет дочь. Алексей Баталов был главным кормильцем семьи. Дочь актера — 49-летняя Мария — инвалид детства. У нее ДЦП. Супруга Баталова, в прошлом артистка цирка, целиком посвятила себя уходу за единственным ребенком. А теперь друзья беспокоятся о том, кто после смерти Баталова позаботится о его семье.
Наталья Дрожжина, актриса: «Маше сказали сразу в семь часов утра. Она только плачет. Вы знаете, ей очень тяжело говорить. Они говорят: „Мы даже не знаем, как жить дальше“».
Брат Баталова предполагает: ухаживать за Марией вдове поможет дочь актера от первого брака. Надежде 62 года, у нее уже есть свои дети и внуки.
Вопреки слухам народный артист свою первую жену и старшую дочь никогда не бросал. Просто объясняться, как дело было, не считал нужным.
Михаил Ардов: «Полное вранье. Первая жена сама от него ушла. Мама ему моя сказала об этом, и он сидел и плакал. У нас был замечательный песик — такса Цигель. Он подошел и подвывал, сочувствовал. Я эту сцену забыть не могу».
Подруга семьи подтверждает: старшая и младшая дочери Алексея Баталова дружили и встречались на праздниках.
Наталья Дрожжина: «Каждый год Маша любила праздновать свой день рождения в Доме литераторов. И она всегда приглашала Надю. Надя приходила с цветами, с подарками. Я видела, как ее Алексей Владимирович обнимал, целовал».
По словам друзей, Алексей Баталов указал в завещании обеих дочерей. Правда, с одной оговоркой. Все немногое имущество, которое нажил при жизни актер, а именно квартира и дача, достанется сначала младшей — 49-летней Марии, а после ее смерти имущество наследует старшая 62-летняя Надежда.
Прощание с Алексеем Баталовым состоится 19 июня, похоронят народного артиста на Преображенском кладбище. Народному артисту было 88 лет.
Михаил Ардов: «У нас связь никогда не прерывалась, старался заезжать к ним».
О смерти Алексея Баталова брат узнал одним из первых. Народный артист умер во сне в санатории, где проходил реабилитацию после перелома шейки бедра. Брат видел, что народный артист угасает.
Михаил Ардов: «Когда последний раз навещал недели три назад в больнице, он совсем был плохонький. И такое бледное лицо, что я в жизни не видел ни у одного человека такого бледного лица. Он оживлялся, улыбался. Посмеивался, когда я шутил, но я понимал, что это уже недалеко».
За жизнь актера до самого последнего дня боролась его жена Гитана. Она верила: Алексей Баталов вернется домой и обнимет дочь. Алексей Баталов был главным кормильцем семьи. Дочь актера — 49-летняя Мария — инвалид детства. У нее ДЦП. Супруга Баталова, в прошлом артистка цирка, целиком посвятила себя уходу за единственным ребенком. А теперь друзья беспокоятся о том, кто после смерти Баталова позаботится о его семье.
Наталья Дрожжина, актриса: «Маше сказали сразу в семь часов утра. Она только плачет. Вы знаете, ей очень тяжело говорить. Они говорят: „Мы даже не знаем, как жить дальше“».
Брат Баталова предполагает: ухаживать за Марией вдове поможет дочь актера от первого брака. Надежде 62 года, у нее уже есть свои дети и внуки.
Вопреки слухам народный артист свою первую жену и старшую дочь никогда не бросал. Просто объясняться, как дело было, не считал нужным.
Михаил Ардов: «Полное вранье. Первая жена сама от него ушла. Мама ему моя сказала об этом, и он сидел и плакал. У нас был замечательный песик — такса Цигель. Он подошел и подвывал, сочувствовал. Я эту сцену забыть не могу».
Подруга семьи подтверждает: старшая и младшая дочери Алексея Баталова дружили и встречались на праздниках.
Наталья Дрожжина: «Каждый год Маша любила праздновать свой день рождения в Доме литераторов. И она всегда приглашала Надю. Надя приходила с цветами, с подарками. Я видела, как ее Алексей Владимирович обнимал, целовал».
По словам друзей, Алексей Баталов указал в завещании обеих дочерей. Правда, с одной оговоркой. Все немногое имущество, которое нажил при жизни актер, а именно квартира и дача, достанется сначала младшей — 49-летней Марии, а после ее смерти имущество наследует старшая 62-летняя Надежда.
Прощание с Алексеем Баталовым состоится 19 июня, похоронят народного артиста на Преображенском кладбище. Народному артисту было 88 лет.
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