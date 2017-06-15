Прощание с Алексеем Баталовым пройдет в Доме кино

Об этом сообщил представитель Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.: «Прощание пройдет в Доме кино, дату мы пока не определилию. Отпевание — в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны — на Преображенском кладбище».По словам друга семьи и помощника артиста Владимира Иванова, Баталов сам просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой. Иванов также рассказал, что актер умер во сне, причастившись накануне. До последних дней, отметил Иванов, артист держался бодро и старался шутить., друг Алексея Баталова: «Вчера Алексей Владимирович причастился. Он ушел из жизни спокойно, во сне».В организации прощания и похорон актера будет помогать руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.Легендарный актер Алексей Баталов скончался в одной из московских больниц на 89-м году жизни. Сердце актера остановилось около 6:00 15 июня. У Алексея были проблемы с сосудами, отчего часто кружилась голова. Во время очередного обострения болезни в январе 2017 года он упал и сломал шейку бедра на правой ноге. После операции проходил курс реабилитации и в последние пять месяцев практически все время находился в больницах.Родился Алексей Баталов в 1928 году во Владимире в театральной семье. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».