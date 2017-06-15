Прощание с Алексеем Баталовым пройдет в Доме кино

Церемония прощания с легендарным советским и российским актером Алексеем Баталовым, скончавшимся в ночь на 15 июня, пройдет в Доме кино. Дата пока не определена.
Об этом сообщил представитель Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Клим Лаврентьев: «Прощание пройдет в Доме кино, дату мы пока не определилию. Отпевание — в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны — на Преображенском кладбище».
По словам друга семьи и помощника артиста Владимира Иванова, Баталов сам просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой. Иванов также рассказал, что актер умер во сне, причастившись накануне. До последних дней, отметил Иванов, артист держался бодро и старался шутить.
Владимир Иванов, друг Алексея Баталова: «Вчера Алексей Владимирович причастился. Он ушел из жизни спокойно, во сне».
В организации прощания и похорон актера будет помогать руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
Клим Лаврентьев: «Прощание пройдет в Доме кино, дату мы пока не определилию. Отпевание — в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны — на Преображенском кладбище».
По словам друга семьи и помощника артиста Владимира Иванова, Баталов сам просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой. Иванов также рассказал, что актер умер во сне, причастившись накануне. До последних дней, отметил Иванов, артист держался бодро и старался шутить.
Владимир Иванов, друг Алексея Баталова: «Вчера Алексей Владимирович причастился. Он ушел из жизни спокойно, во сне».
В организации прощания и похорон актера будет помогать руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
Комментарии