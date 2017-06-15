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  • 15.06, 10:28

    Актер Алексей Баталов умер во сне

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    Актер Алексей Баталов умер во сне

    Актер Алексей Баталов умер во сне

    Легендарный советский и российский актер Алексей Баталов, скончавшийся в ночь на 15 июня в одном из московских пансионатов, скорее всего, будет погребен на Преображенском кладбище столицы.

    Знаменитый актер Алексей Баталов скончался ночью в одном из московских пансионатов, где он находился в последнее время. Как сообщил «Интерфаксу» друг семьи Баталовых Владимир Иванов, накануне артист почувствовал себя плохо и просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой.

    Владимир Иванов, друг Алексея Баталова: «Вчера Алексей Владимирович причастился. Он ушел из жизни спокойно, во сне».

    О смерти легендарного актера уже сообщили руководителю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову, который будет помогать в организации прощании и похорон актера.

    Знаменитый артист скончался на 89-м году жизни. У Алексея были проблемы с сосудами, отчего часто кружилась голова. Во время очередного обострения болезни в январе 2017 года он упал дома и сломал шейку бедра на правой ноге. После операции он проходил курс лечения.

    Родился Алексей Баталов в 1928 году во Владимире в театральной семье. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

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