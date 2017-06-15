Умер народный артист СССР Алексей Баталов

Народный артист Алексей Владимирович Баталов скончался на
89-м году жизни в одной из московских больниц.
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Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на близкого друга артиста Владимира Иванова, сердце народного артиста остановилось 15 июня в 6:00. Умер Баталов тихо, во сне.
Сообщается, что Баталов находился на лечении с февраля текущего года, когда ему сделали операцию после перелома шейки бедра. Накануне, 14 июня, артист почувствовал себя плохо. К нему в палату приходил священник, который причастил Баталова.
Алексей Баталов — легендарный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Был удостоен звания народного артиста СССР, героя Социалистического труда, был лауреатом Государственной премии СССР. Прославился ролями в фильмах «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Звезда пленительного счастья» и других. Самая известная роль Баталова — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
Сообщается, что Баталов находился на лечении с февраля текущего года, когда ему сделали операцию после перелома шейки бедра. Накануне, 14 июня, артист почувствовал себя плохо. К нему в палату приходил священник, который причастил Баталова.
Алексей Баталов — легендарный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Был удостоен звания народного артиста СССР, героя Социалистического труда, был лауреатом Государственной премии СССР. Прославился ролями в фильмах «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Звезда пленительного счастья» и других. Самая известная роль Баталова — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
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