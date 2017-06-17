В России стартует Кубок конфедераций

Считаные часы остаются до старта одного из главных футбольных турниров года. Впервые в истории Россия принимает Кубок конфедераций.
На стадионе в Санкт-Петербурге завершаются последние приготовления. В 16:00 по московскому времени здесь начнется церемония открытия турнира. Она продлится около двух часов. В 18:00 свисток арбитра даст старт первому матчу турнира — между сборными России и Новой Зеландии. Ожидается, что его посетит Владимир Путин.
На следующий день в Москве сыграют команды Камеруна и Чили, а на поле «Казань Арены» выйдут футболисты Португалии и Мексики. Матчи Кубка также пройдут на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
На Кубке конфедераций будет использоваться система видеоповторов — впервые на столь крупном турнире.
Стадионы, которые примут матчи Кубка конфедераций, прошли серьезную реконструкцию и сейчас соответствуют самым современным стандартам.
Первенство проходит за год до чемпионата мира по футболу, поэтому считается серьезной проверкой.
На следующий день в Москве сыграют команды Камеруна и Чили, а на поле «Казань Арены» выйдут футболисты Португалии и Мексики. Матчи Кубка также пройдут на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
На Кубке конфедераций будет использоваться система видеоповторов — впервые на столь крупном турнире.
Стадионы, которые примут матчи Кубка конфедераций, прошли серьезную реконструкцию и сейчас соответствуют самым современным стандартам.
Первенство проходит за год до чемпионата мира по футболу, поэтому считается серьезной проверкой.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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