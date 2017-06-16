Лучше не бывает: ФИФА высоко оценивает готовность Петербурга к Кубку конфедераций

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

ФИФА не могла и ожидать лучшей готовности России к проведению Кубка конфедераций. Об этом заявила генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура. Она особо отметила подготовку к обеспечению безопасности в городах-участниках и пообещала проводить жесткий мониторинг расовых дискриминаций.В Москве, Казани, Сочи и Петербурге готовы отели, фан-зоны и, конечно, стадионы. Много вопросов задавали вице-премьеру Виталию Мутко. Он отдельно остановился на теме выкатного поля на арене Крестовского острова, которое в экстренном порядке заменили на рулонное покрытие за полмесяца до Кубка.По словам Мутко, массивность крыши не позволит газону получать большое количество солнечного света, поэтому его необходимо после проведения турнира выкатить за пределы стадиона. В противном случае покрытие придется менять раз в 3–4 месяца. Но, кажется, больше темы поля журналистов волновал уровень английского языка российского вице-премьера., вице-премьер РФ: «Что касается самоучителя, я его от корки до корки выучил. Поэтому этими фразами я и говорю. В целом, мой разговорный английский достаточен для того, чтобы общаться на профессиональные, спортивные, футбольные темы. Но за Сорокиным, конечно, очень сложно следовать. Но, в целом, всё нормально, двигаемся. Так что Thank you very much. A very good question».И сегодня же в медиацентре нового стадиона представили сборную Новой Зеландии. Именно она станет первым соперником российской команды на Кубке конфедераций. Главный тренер Энтони Хадсон отметил, что его подопечные не сумели провести тренировку на стадионе, но уровнем газона он остался доволен. Журналисты спросили о сюрпризах, которые подготовили футболисты. И, в частности, покажут ли новозеландцы знаменитый ритуальный танец хака. Футболисты на вопрос о танце ответили уклончиво.Матч открытия Россия — Новая Зеландия начнется в Петербурге завтра, 17 июня, в 18 часов. Уже известно и количество людей, которое может посетить игру. Реализовано свыше 40 тысяч билетов. Причем в отдельную группу попали российские болельщики.Впервые ФИФА организовала четвертую категорию билетов, которые стоят 960 рублей. И как сказали сегодня футбольные функционеры, некоторые из них еще остаются в продаже.