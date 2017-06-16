Нанести удар по аль-Багдади помогли беспилотники

Сегодня стало известно, что в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, уничтожены лидер запрещенной в РФ группировки ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр
аль-Багдади, а также три сотни боевиков. Об этом сообщило Минобороны России.
Несколько дней назад о том, что аль-Багдади убит в результате авиаудара, сообщала британская пресса со ссылкой на сирийское государственное телевидение. Но министерство обороны сделало официальное заявление только сегодня. Причем российские военные и сейчас подчеркивают, что эта информация требует тщательной проверки, и пока нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что был уничтожен именно лидер запрещенной в России террористической организации.
По данным ведомства, удар был нанесен в конце мая, в южном предместье города Ракка, который называют столицей ИГИЛ. В этот момент там проходило совещание лидеров террористической группировки. По информации, которая до сих пор проверяется и уточняется, на этом совещании, кроме аль-Багдади, присутствовали и другие командиры.
О времени и месте действий российской авиации была заранее уведомлена американская сторона. Наносился авиаудар после тщательной разведки — после того, как беспилотники подтвердили местонахождение командного пункта террористов, где и проходило совещание.
Стоит отметить, что информация об уничтожении главаря террористов появляется не первый раз. Об этом ранее неоднократно заявляла возглавляемая Соединенными Штатами военная коалиция. Но каждый раз эти данные не подтверждались.
По данным ведомства, удар был нанесен в конце мая, в южном предместье города Ракка, который называют столицей ИГИЛ. В этот момент там проходило совещание лидеров террористической группировки. По информации, которая до сих пор проверяется и уточняется, на этом совещании, кроме аль-Багдади, присутствовали и другие командиры.
О времени и месте действий российской авиации была заранее уведомлена американская сторона. Наносился авиаудар после тщательной разведки — после того, как беспилотники подтвердили местонахождение командного пункта террористов, где и проходило совещание.
Стоит отметить, что информация об уничтожении главаря террористов появляется не первый раз. Об этом ранее неоднократно заявляла возглавляемая Соединенными Штатами военная коалиция. Но каждый раз эти данные не подтверждались.
Комментарии