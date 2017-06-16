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  • 16.06, 13:43

    CNN назвал ликвидацию аль-Багдади важной победой России

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    CNN назвал ликвидацию аль-Багдади важной победой России

    CNN назвал ликвидацию <nobr>аль-Багдади</nobr> важной победой России

    Мировые телеканалы начинают новостные выпуски со срочной новости о том, что российские военные, возможно, ликвидировали лидера ИГ (группировка запрещена в России) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади.

    Корреспондент CNN Москве Дайана Магни, в частности, заявила, что, если информация подтвердится, то это станет «важной победой для России», сообщает Газета.Ru.

    Ранее сегодня Минобороны РФ распространило сообщение о том, что лидер ИГ, предположительно, ликвидирован ударом самолетов Су-35 и Су-34 в сирийской Ракке. Удар был нанесен 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание главарей группировки. В возглавляемой США коалиции эту информацию пока не подтвердили.

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