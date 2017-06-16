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  • 16.06, 10:41

    Минобороны: главарь ИГ аль-Багдади мог быть уничтожен ударом ВКС РФ

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    Минобороны: главарь ИГ аль-Багдади мог быть уничтожен ударом ВКС РФ

    Минобороны: главарь ИГ <nobr>аль-Багдади</nobr> мог быть уничтожен ударом ВКС РФ

    Лидер запрещенной в России группировки «Исламское государство» Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, возможно, уничтожен в результате авиаудара ВКС РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

    В ведомстве уточнили, что удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ. Среди них, согласно полученной информации, находился и аль-Багдади. На совещании боевики обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

    Удар был нанесен самолетами Су-35 и Су-34. Помимо высокопоставленных командиров, входивших в состав так называемого военного совета ИГ, были уничтожены три десятка полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны, сообщает «Интерфакс».

    На прошлой неделе о ликвидации главаря ИГ сообщало издание Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение. Отмечалось, что он был уничтожен во время удара с воздуха по Ракке. При этом подтверждения этой информации из других источников, в том числе и от самой группировки, не поступало.

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