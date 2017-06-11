СМИ сообщили о возможной ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади

Абу Бакр
аль-Багдади, лидер террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), предположительно, уничтожен в результате авиаудара по Ракке.
О ликвидации главаря ИГИЛ сообщает издание Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение. По его данным, лидер террористической группировки был уничтожен во время удара с воздуха по Ракке. Однако на сайте Amaq, связанным с экстремистами, пока не появилось никаких подтверждений этой информации.
Напомним аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года. В мечети в захваченном террористами Мосуле он объявил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Отметим, что СМИ не раз публиковали сообщения о его ликвидации.
Напомним аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года. В мечети в захваченном террористами Мосуле он объявил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Отметим, что СМИ не раз публиковали сообщения о его ликвидации.
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