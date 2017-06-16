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  • 16.06, 12:11

    Коалиция США пока не подтверждает ликвидацию лидера ИГ российской авиацией

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    Коалиция США пока не подтверждает ликвидацию лидера ИГ российской авиацией

    Коалиция США пока не подтверждает ликвидацию лидера ИГ российской авиацией

    Коалиция США пока не подтверждает ликвидацию лидера ИГ российской авиацией
  • Фото: youtube.com

    • Возглавляемая США антитеррористическая коалиция прокомментировала сообщения Минобороны РФ о возможной ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

    В командовании коалиции заявили, что не могут подтвердить уничтожение аль-Багдади в результате авиаудара РФ, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Ранее Минобороны РФ распространило сообщение о том, что лидер ИГ, предположительно, ликвидирован ударом самолетов Су-35 и Су-34 в сирийской Ракке. Удар был нанесен 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание главарей группировки. Кроме высокопоставленных командиров, входивших в состав так называемого военного совета ИГ, были уничтожены три десятка полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны.

    На прошлой неделе о ликвидации главаря ИГ сообщало издание Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение. Однако подробностей произошедшего не приводилось.

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