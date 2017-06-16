Чиновники в регионах приступили к решению названных президенту проблем

Региональные чиновники молниеносно отправились по проблемным местам, начав решать проблемы дозвонившихся до президента россиян еще до завершения «Прямой линии».
Не прошло и часа после завершения программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», как в селе Краснокумском Ставропольского края высадился десант следователей и чиновников. Виновница ажиотажа — Валентина Саковская. Это она рассказала президенту, что после паводка так и не получила обещанную компенсацию. И что от нее требуют собрать множество справок, за получение каждой из которых надо заплатить.
После «Прямой линии с Путиным» местные власти про справки, кажется, вовсе забыли и тут же перечислили Валентине 60 тысяч. Но другим пострадавшим такого счастья не выпало: губернатор края, отвечая на вопрос президента: «Где деньги?», заявил, что они их до сих пор не получили из федерального бюджета.
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Сегодня все выплаты, которые мы ведем, мы ведем из регионального бюджета».
Так ли это, уже проверяет прокуратура.
А глава Московской области выехал в Балашиху, где люди жалуются на невыносимую жизнь рядом со свалкой.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области: «Президент сказал помочь, решить вопрос, поэтому я здесь».
В Приморье объявили войну бюрократии: на волокиту и произвол чиновников при оформлении дальневосточного гектара Путину пожаловался житель Владивостока.
Масштабные проверки начались и в Иркутской области, где молодая учительница рассказала, что работает за копейки и не получила подъемных, положенных молодому специалисту. Скорость реакции продемонстрировали и власти Забайкальского края, пообещавшие в кратчайшие сроки помочь семье погорельцев, которые уже 2 года не могут получить жилье.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
После «Прямой линии с Путиным» местные власти про справки, кажется, вовсе забыли и тут же перечислили Валентине 60 тысяч. Но другим пострадавшим такого счастья не выпало: губернатор края, отвечая на вопрос президента: «Где деньги?», заявил, что они их до сих пор не получили из федерального бюджета.
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Сегодня все выплаты, которые мы ведем, мы ведем из регионального бюджета».
Так ли это, уже проверяет прокуратура.
А глава Московской области выехал в Балашиху, где люди жалуются на невыносимую жизнь рядом со свалкой.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области: «Президент сказал помочь, решить вопрос, поэтому я здесь».
В Приморье объявили войну бюрократии: на волокиту и произвол чиновников при оформлении дальневосточного гектара Путину пожаловался житель Владивостока.
Масштабные проверки начались и в Иркутской области, где молодая учительница рассказала, что работает за копейки и не получила подъемных, положенных молодому специалисту. Скорость реакции продемонстрировали и власти Забайкальского края, пообещавшие в кратчайшие сроки помочь семье погорельцев, которые уже 2 года не могут получить жилье.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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