Вопросы Путину: что осталось за кадром

В этом году россияне отправили президенту более двух миллионов вопросов, на около 70 из них он ответил.
Свой вопрос Владимиру Путину инвалид первой группы Клавдия из Орла начала формулировать еще в декабре прошлого года, когда услышала от аптечного провизора — лекарств нет, но вы держитесь. Сегодня Клавдия рассказала, как переписывались с местными чиновниками и как вместо поддержки и понимания, все эти полгода слышала лишь «не хватает средств». Формулировка, которая показалась президенту странной, потому что федерация покупку необходимых Клавдии лекарств финансирует в полном объеме.
Тема здоровья и его охранения для россиян по-прежнему очень чувствительная, но, судя по числу вопросов, уже не такая наболевшая. А тут еще буквально за 20 минут до прямого эфира с президентом в перинатальном центре Уфы родился мальчик Миша. Демография хоть и страдает сегодня ввиду малочисленного поколения 90-х, но материнский капитал и поддержка молодых матерей с одним ребенком, о которой будет думать правительство, ситуацию должны выровнять.
Жалобы все больше о халатности на местах. Так, после общения с президентом Дарьи Стариковой в срочную командировку в Апатиты собирается губернатор Мурманской области. Разбираться, почему онкобольной девушке местные врачи настойчиво ставили диагноз остеохондроз.
Оказалось, что скорая губернаторская помощь требуется не только жителям отдаленных от Москвы регионов, но и, например, жителям подмосковной Балашихи, которые задыхаются от мусорного зловонья.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место сразу после прямой линии. Уже разбираются с лекарствами для Клавдии и в Орле. Проверку там начали следователи. А генпрокурор Чайка поручил прокуратуре Ставропольского края проверить действия властей в связи с жалобами пострадавших от наводнения. Валентина Саковская рассказала Путину, что потеряла жилье, но компенсации так и не дождалась.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Тема здоровья и его охранения для россиян по-прежнему очень чувствительная, но, судя по числу вопросов, уже не такая наболевшая. А тут еще буквально за 20 минут до прямого эфира с президентом в перинатальном центре Уфы родился мальчик Миша. Демография хоть и страдает сегодня ввиду малочисленного поколения 90-х, но материнский капитал и поддержка молодых матерей с одним ребенком, о которой будет думать правительство, ситуацию должны выровнять.
Жалобы все больше о халатности на местах. Так, после общения с президентом Дарьи Стариковой в срочную командировку в Апатиты собирается губернатор Мурманской области. Разбираться, почему онкобольной девушке местные врачи настойчиво ставили диагноз остеохондроз.
Оказалось, что скорая губернаторская помощь требуется не только жителям отдаленных от Москвы регионов, но и, например, жителям подмосковной Балашихи, которые задыхаются от мусорного зловонья.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место сразу после прямой линии. Уже разбираются с лекарствами для Клавдии и в Орле. Проверку там начали следователи. А генпрокурор Чайка поручил прокуратуре Ставропольского края проверить действия властей в связи с жалобами пострадавших от наводнения. Валентина Саковская рассказала Путину, что потеряла жилье, но компенсации так и не дождалась.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Комментарии