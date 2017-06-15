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  • 15.06, 19:32

    Германия и Австрия возмущены новыми антироссийскими санкциями США

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    Германия и Австрия возмущены новыми антироссийскими санкциями США

    Германия и Австрия возмущены новыми антироссийскими санкциями США

    Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн подвергли критике поправки о новых санкциях США против России, за которые проголосовал Сенат США.

    В Берлине и Вене заявили, что США, вводя новые ограничительные меры, на самом деле стремятся надавить на европейские компании и преследуют свои экономические интересы, в частности, хотят выдавить российский газ с европейского рынка.

    Из совместного заявления: «С вызывающей удивление откровенностью в одобренном США законопроекте сказано о цели его принятия: речь идет о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставщиков природного газа с европейского рынка. Энергоснабжение Европы — это дело Европы, а не Соединенных Штатов».

    Также в совместном заявлении, которое опубликовал немецкий МИД, говорится, что угрозы штрафами для европейских компаний, участвующих в таких газовых проектах, как «Северный поток — 2», привносят «очень негативные качества в европейско-американские отношения».

    Напомним, накануне Сенат Конгресса США большинством голосов поддержал включение поправок об ужесточении антироссийских санкций в законопроект, который изначально был направлен на усиление санкционного давления на Иран. Документ вступит в силу после того, как его одобрит Палата представителей и подпишет Дональд Трамп.

    Между тем решение Сената во время сегодняшней прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент отметил, что новые санкции возникли на «голом месте» и являются следствием внутриполитической борьбы в США.

    Сегодня же реализацию «Северного потока — 2» и санкции прокомментировал заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.

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