Германия и Австрия возмущены новыми антироссийскими санкциями США

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн подвергли критике поправки о новых санкциях США против России, за которые проголосовал Сенат США.
В Берлине и Вене заявили, что США, вводя новые ограничительные меры, на самом деле стремятся надавить на европейские компании и преследуют свои экономические интересы, в частности, хотят выдавить российский газ с европейского рынка.
Из совместного заявления: «С вызывающей удивление откровенностью в одобренном США законопроекте сказано о цели его принятия: речь идет о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставщиков природного газа с европейского рынка. Энергоснабжение Европы — это дело Европы, а не Соединенных Штатов».
Также в совместном заявлении, которое опубликовал немецкий МИД, говорится, что угрозы штрафами для европейских компаний, участвующих в таких газовых проектах, как «Северный поток — 2», привносят «очень негативные качества в европейско-американские отношения».
Сенат Конгресса США большинством голосов поддержал включение поправок об ужесточении антироссийских санкций в законопроект, который изначально был направлен на усиление санкционного давления на Иран. Документ вступит в силу после того, как его одобрит Палата представителей и подпишет Дональд Трамп.
Между тем решение Сената во время сегодняшней прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент отметил, что новые санкции возникли на «голом месте» и являются следствием внутриполитической борьбы в США.
Сегодня же реализацию «Северного потока — 2» и санкции прокомментировал заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.
Из совместного заявления: «С вызывающей удивление откровенностью в одобренном США законопроекте сказано о цели его принятия: речь идет о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставщиков природного газа с европейского рынка. Энергоснабжение Европы — это дело Европы, а не Соединенных Штатов».
Также в совместном заявлении, которое опубликовал немецкий МИД, говорится, что угрозы штрафами для европейских компаний, участвующих в таких газовых проектах, как «Северный поток — 2», привносят «очень негативные качества в европейско-американские отношения».
Сенат Конгресса США большинством голосов поддержал включение поправок об ужесточении антироссийских санкций в законопроект, который изначально был направлен на усиление санкционного давления на Иран. Документ вступит в силу после того, как его одобрит Палата представителей и подпишет Дональд Трамп.
Между тем решение Сената во время сегодняшней прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент отметил, что новые санкции возникли на «голом месте» и являются следствием внутриполитической борьбы в США.
Сегодня же реализацию «Северного потока — 2» и санкции прокомментировал заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.
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