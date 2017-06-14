Сенат США поддержал поправки об ужесточении антироссийских санкций

Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила законопроект по расширению антироссийских санкций.
Сенат Конгресса США большинством голосов поддержал включение поправки об ужесточении антироссийских санкций в законопроект, который изначально был направлен на усиление санкционного давления на Иран. «За» принятие поправок проголосовало подавляющее большинство сенаторов, двое высказались против.
Включение этой поправки в законопроект по Ирану позволит сенаторам не тратить время на обсуждение отдельной инициативы, которая касалась бы антироссийских санкций. Окончательное голосование по данному тексту может состояться уже на этой неделе, пишет ТАСС. Дата голосования пока не определена. Законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей Конгресса США, и, в случае утверждения, документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп.
Поправки предполагают усиление санкционного режима в отношении России сразу по нескольким направлениям. Документ должен законодательно закрепить санкции, введенные на основании указов экс-президента Барака Обамы. Также сенаторы планируют лишить Белый дом права единоличным решением президента, без одобрения Конгресса, смягчать санкционный режим.
Новые антироссийские санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попадающих под ограничительные меры, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней, напоминает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал американский законопроект о новых антироссийских санкциях. По словам Пескова, в Кремле не хотели бы, чтобы Россия и США снова уходили в «санкционное пике».
Включение этой поправки в законопроект по Ирану позволит сенаторам не тратить время на обсуждение отдельной инициативы, которая касалась бы антироссийских санкций. Окончательное голосование по данному тексту может состояться уже на этой неделе, пишет ТАСС. Дата голосования пока не определена. Законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей Конгресса США, и, в случае утверждения, документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп.
Поправки предполагают усиление санкционного режима в отношении России сразу по нескольким направлениям. Документ должен законодательно закрепить санкции, введенные на основании указов экс-президента Барака Обамы. Также сенаторы планируют лишить Белый дом права единоличным решением президента, без одобрения Конгресса, смягчать санкционный режим.
Новые антироссийские санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попадающих под ограничительные меры, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней, напоминает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал американский законопроект о новых антироссийских санкциях. По словам Пескова, в Кремле не хотели бы, чтобы Россия и США снова уходили в «санкционное пике».
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