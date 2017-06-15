Путин: Россия готова снять продэмбарго в ответ на отмену санкций Запада

Владимир Путин заявил, что Россия готова снять ограничительные меры, введенные в ответ на антироссийские санкции Запада, в случае их отмены.
Россия продлила свои до 2018 года. В том, что касается дальнейших мер, Путин обещаний не дает.
Владимир Путин: «Если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже будем это делать, иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО».
При этом Путин добавил, что России всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовали конкуренцию. Тем не менее, подчеркнул президент, для некоторых отраслей российской экономики это послужило мощным толчком к развитию.
Что касается новых антироссийских санкций, которые накануне отдобрил сенат США, то их введение, по словам Путина, не вызывает удивления. Президент уверен, что они возникли на «голом месте» и являются следствием внутриполитической борьбы в США.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Владимир Путин: «Если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже будем это делать, иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО».
При этом Путин добавил, что России всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовали конкуренцию. Тем не менее, подчеркнул президент, для некоторых отраслей российской экономики это послужило мощным толчком к развитию.
Что касается новых антироссийских санкций, которые накануне отдобрил сенат США, то их введение, по словам Путина, не вызывает удивления. Президент уверен, что они возникли на «голом месте» и являются следствием внутриполитической борьбы в США.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
Комментарии