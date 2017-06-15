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  • 15.06, 18:00
    Замглавы «Газпрома»: доля российского газа на рынке Европы выросла. Газпром, деловые новости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Замглавы «Газпрома»: доля российского газа на рынке Европы выросла

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    Замглавы «Газпрома»: доля российского газа на рынке Европы выросла

    Замглавы «Газпрома»: доля российского газа на рынке Европы выросла

      Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель и канцлер Австрии Кристиан Керн обнародовали совместное заявление, в котором назвали новые антироссийские санкции США попыткой выдавить российский газ и заменить его американским.

      Тем не менее, проект Газпрома «Северный поток-2» успешно реализуется, о чем заявил замглавы концерна Александр Медведев. Сегодня он выступил на конференции Российского газового общества в Берлине. Он отметил, что темпы внутренней добычи в Европе падают, и за счет США разницу покрыть будет не так-то просто.

      Александр Медведев: «Наша позиция достаточно сильна. Несмотря на многочисленные призывы сократить зависимость от российского газа или от газа вообще, мы видим, что наша доля на рынке выросла. Это означает только одно: газ имеет будущее, он может и должен занять свое место в энергобалансе европейских государств».

      При этом Медведев подчеркнул, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» отвечает всем требованиям европейского законодательства.

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