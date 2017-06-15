Путин назвал нелепой и бессмысленной силовую операцию в «Гоголь-центре»

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обысками в столичном театре
«Гоголь-центр».
По мнению президента, никакой необходимости использовать силовую поддержку при проведении обыска в театра не было.
Владимир Путин, президент РФ: «Обыски и изъятие документов там проводились при силовой поддержке, и ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо».
Также Путин, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии, подчеркнул, что силовая поддержка применяется правоохранительными органами «сплошь и рядом». Ее используют даже там, где «этого совершенно не нужно делать».
При этом глава государства подчеркнул, что творчеству худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова никто не мешал и мешать не будет. Окончательные же выводы о финансовых нарушениях в рамках дела «Гоголь-центра», по словам Путина, может сделать только суд, передает ТАСС.
обыски в рамках дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства, в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли 23 мая. Серебренников был допрошен в качестве свидетеля. Обвиняемой по делу проходит бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева, она пошла на сделку со следствием.
Трансляция прямой линии шла на сайте НТВ.Ru. Также телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. А в 16:40 на НТВ начался спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где обсуждаются все самые интересные и запомнившиеся моменты.
Владимир Путин, президент РФ: «Обыски и изъятие документов там проводились при силовой поддержке, и ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо».
Также Путин, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии, подчеркнул, что силовая поддержка применяется правоохранительными органами «сплошь и рядом». Ее используют даже там, где «этого совершенно не нужно делать».
При этом глава государства подчеркнул, что творчеству худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова никто не мешал и мешать не будет. Окончательные же выводы о финансовых нарушениях в рамках дела «Гоголь-центра», по словам Путина, может сделать только суд, передает ТАСС.
обыски в рамках дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства, в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли 23 мая. Серебренников был допрошен в качестве свидетеля. Обвиняемой по делу проходит бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева, она пошла на сделку со следствием.
Трансляция прямой линии шла на сайте НТВ.Ru. Также телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. А в 16:40 на НТВ начался спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где обсуждаются все самые интересные и запомнившиеся моменты.
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