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  • 13.06, 10:00

    Почти три тысячи украинцев уехали в Европу после введения безвиза

    3 комментария

    Почти три тысячи украинцев уехали в Европу после введения безвиза

    Почти три тысячи украинцев уехали в Европу после введения безвиза

    По состоянию на утро вторника границу Украины в рамках безвизого режима с Европой пересекли 2910 человек, сообщили в Госпогранслужбе страны.

    По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, выехавшие в Европу украинцы имели при себе только биометрические паспорта. Из них 70% пересекли границу на западном участке, в автомобильных пунктах пропуска, и 7% — в железнодорожных. Еще 23% воспользовались услугами авиационных портов, передает «Интерфакс».

    Слободян также отметил, что шестерым гражданам Украины отказали во въезде с страны ЕС. Четверым из них — в связи с нарушением миграционного законодательства во время предыдущего пребывания и двоим — в связи с неподтверждением цели пребывания.

    Олег Слободян: «Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов».

    Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу в ночь на 11 июня. Он не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

    На открытии концерта по случаю введения безвиза в Киеве Пётр Порошенко заявил, что «это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей». При этом он процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

    Между тем после введения безвизового режима на границе Украины с Польшей образовались огромные очереди. Украинские граждане с боем прорываются на территорию соседнего государства, не жалея друг друга. Польские пограничники, в свою очередь, пропускают украинцев на свою территорию с большой неохотой.

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