Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.06, 12:33

    Порошенко попрощался с «немытой» Россией стихами Лермонтова

    6 комментариев

    Порошенко попрощался с «немытой» Россией стихами Лермонтова

    Порошенко попрощался с «немытой» Россией стихами Лермонтова

    Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом олицетворяет окончательный разрыв Киева с «Российской империей», заявил украинский президент Пётр Порошенко.

    Заявление было сделано на открытии концерта по случаю безвиза на Европейской площади в Киеве, сообщает Газета.Ru.

    По словам Порошенко, Украина «вступает в другую историческую эпоху». Говоря о разрыве с Москвой, Порошенко процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова.

    Пётр Порошенко: «Это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным „русским миром“. Прощай, немытая Россия».

    Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с ЕС для граждан Украины. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня. Безвизовый режим не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru