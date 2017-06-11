Порошенко попрощался с «немытой» Россией стихами Лермонтова

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом олицетворяет окончательный разрыв Киева с «Российской империей», заявил украинский президент Пётр Порошенко.
Заявление было сделано на открытии концерта по случаю безвиза на Европейской площади в Киеве, сообщает Газета.Ru.
По словам Порошенко, Украина «вступает в другую историческую эпоху». Говоря о разрыве с Москвой, Порошенко процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова.
Пётр Порошенко: «Это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным „русским миром“. Прощай, немытая Россия».
объявил о начале действия безвизового режима с ЕС для граждан Украины. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня. Безвизовый режим не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.
По словам Порошенко, Украина «вступает в другую историческую эпоху». Говоря о разрыве с Москвой, Порошенко процитировал строчку из известного стихотворения Михаила Лермонтова.
Пётр Порошенко: «Это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным „русским миром“. Прощай, немытая Россия».
объявил о начале действия безвизового режима с ЕС для граждан Украины. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня. Безвизовый режим не дает украинцам разрешения на работу в странах ЕС. При этом его действие может быть приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.
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