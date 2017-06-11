Тайна «Черных дроздов»
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  • 11.06, 06:28

    «Слава Европе»: Порошенко торжественно объявил о старте безвизового режима

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    «Слава Европе»: Порошенко торжественно объявил о старте безвизового режима

    «Слава Европе»: Порошенко торжественно объявил о старте безвизового режима

    Президент Украины Пётр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

    В своем Twitter Порошенко написал6 «Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!».


    Накануне в Киеве прошла церемония запуска таймера, отсчитывавшего время до старта безвизового режима с ЕС. В церемонии принял участие президент Порошенко.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в зону Шенгена на 90 дней граждане Украины получат исключительно в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу с 11 июля.

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