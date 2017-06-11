«Слава Европе»: Порошенко торжественно объявил о старте безвизового режима

Президент Украины Пётр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с ЕС для граждан Украины.
В своем Twitter Порошенко написал6 «Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!».
Накануне в Киеве прошла церемония запуска таймера, отсчитывавшего время до старта безвизового режима с ЕС. В церемонии принял участие президент Порошенко.
Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в зону Шенгена на 90 дней граждане Украины получат исключительно в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу с 11 июля.
Безвізовий режим для України запрацював!— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июня 2017 г.
Слава Європі! Слава Україні! pic.twitter.com/SZq2BLWlAI
Накануне в Киеве прошла церемония запуска таймера, отсчитывавшего время до старта безвизового режима с ЕС. В церемонии принял участие президент Порошенко.
Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в зону Шенгена на 90 дней граждане Украины получат исключительно в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу с 11 июля.
Комментарии